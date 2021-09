FC Barcelona huurt PSV-icoon Luuk de Jong van Sevilla

FC Barcelona heeft de komst van aanvaller en PSV-icoon Luuk de Jong bevestigd. De club van trainer Ronald Koeman meldde in de nacht van dinsdag op woensdag een akkoord te hebben bereikt met Sevilla, de club waar de 31-jarige spits de laatste twee seizoenen speelde.

Barcelona huurt De Jong voor een jaar. Bij Barcelona komt hij in de spelersgroep twee landgenoten tegen, middenvelder Frenkie de Jong en aanvaller Memphis Depay. Luuk de Jong komt in Camp Nou in de plaats van de Franse aanvaller Antoine Griezmann, die op huurbasis terugkeert bij Atletico Madrid.

Uit beeld

De Jong is dit seizoen bij Sevilla uit beeld geraakt. Na vijf jaar bij PSV stapte hij in de zomer van 2019 over naar de Spaanse club. Een jaar later was hij de grote held van Sevilla. Met twee treffers in de finale tegen Internazionale (3-2) had hij een groot aandeel in het winnen van de Europa League.