Transfer van Luuk naar FC Barcelona verrast vader George de Jong

Het was voor Luuk de Jong en zijn familie de afgelopen dag en nacht een kwestie van wachten, hopen, nog langer wachten en uiteindelijk feest vieren. In Eindhoven werd lange tijd reikhalzend uitgekeken naar een terugkeer van de populaire spits. Het werd al eerder duidelijk dat hij deze zomer niet terug zou komen naar PSV. Kort voor het sluiten van de transfermarkt kwam een droomtransfer rond, De Jong maakt tijdelijk de overstap naar FC Barcelona.

"Het is wel heel apart om dit mee te maken", zegt vader George de Jong in het Omroep Brabant-programma Wakker! "Voor Luuk is het altijd de club waar hij van droomde, maar hij had nooit gedacht dat hij daar nog een keer terecht zou komen."

De Jong was vijf jaar de spits van PSV, waar hij door zijn enorme werklust en doelpuntenproductie uitgroeide tot een icoon van de laatste jaren. Nu maakt hij dus de stap naar een van de grootste clubs van de wereld. “Dat is wel heel apart", zegt vader De Jong. "Er was al een tijdje contact, we wisten dat het speelde. Maar we hadden natuurlijk te maken met de financiële situatie van Barça, wat wel en niet kon.”

"Om vijf uur was alles in gang gezet, maar het was spannend tot middernacht."

Op DeadlineDay, zoals de laatste dag dat transfers afgerond kunnen worden de laatste jaren wordt genoemd, leek een transfer eigenlijk ver weg. "We dachten: dat wordt hem niet meer. Toen appte Luuk mij dat ik de telefoon op moest nemen. Hij was gebeld, om vijf uur werd alles echt definitief in gang gezet. Toen was het nog wel spannend tot middernacht."

"We leven mee, natuurlijk", zegt George. "Aan de andere kant zit ik ook met zijn makelaar samen te kijken hoe we het papierwerk goed voor elkaar kunnen krijgen. Wat we wel en niet accepteren. Het ging gisterenavond alleen om de grote lijnen. Als die kloppen zeggen wij ook: op tijd tekenen."

"De clubs hadden alles op tijd ingediend, maar toen werd het stil..."

FC Barcelona en Sevilla, de club die De Jong op huurbasis naar het Barça van trainer Ronald Koeman laat gaan, kwamen op tijd tot een akkoord. Al was er ook lang na het sluiten van de transfermarkt nog geen duidelijkheid. "Dat is wel het aparte. Barcelona en Sevilla hebben alles voor twaalf uur ingediend, maar toen werd het stil. Zelfs toen we om een uur of zeven wakker werden was er nog geen honderd procent groen licht. Het stond overal, maar de bevestiging was er nog niet. Nu is alles honderd procent rond."

Dus kan vader George de rest van dit seizoen het wedstrijden kijken afwisselen tussen Barcelona en Heerenveen, waar de andere voetballende zoon Siem in de Eredivisie speelt.

Ooit komt Luuk waarschijnlijk ook wel weer terug naar de Nederlandse voetbalvelden, om nog een keer het rood-wit van PSV aan te trekken. Dat zegt zijn vader ook tussen de regels door. "We zien jullie weer in Brabant."

