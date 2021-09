Rij-instructeur betast minderjarige meisjes, zes maanden cel

Archieffoto. vergroot

Een handtastelijke rij-instructeur uit Waalre heeft woensdag zes maanden cel gekregen, waarvan vier maanden voorwaardelijk, omdat hij twee minderjarige meisjes van 16 en 17 tijdens hun rijlessen heeft betast. De 54-jarige man legde zijn hand op hun bovenbenen en zou hun borsten aangeraakt hebben. Bij een van hen schoof hij zijn hand zelfs verder, in haar kruis. "Jij had alle controle en ik geen", zei ze daar twee weken terug al over in de rechtbank.

Twee weken geleden verklaarde de instructeur dat de aanrakingen op de knieën en bovenbenen bedoeld waren om de rijprestaties te verbeteren. Dat deed hij als zijn pupillen niet hard genoeg remden, of om hen gerust te stellen. Toch gaf hij ook toe wel degelijk een keer te ver te zijn gegaan. In plaats van zijn hand weg te halen, schoof hij die verder naar boven de lies van het meisje in. Daar maakte hij volgens het slachtoffer minutenlang draaiende bewegingen.

"Als ik een lesauto zie, word ik misselijk."

Een van de slachtoffers was bij de uitspraak aanwezig. In de vorige zitting maakten ze gebruik van hun spreekrecht, om te vertellen wat de aanranding met hen gedaan heeft. Zo is het zien van een lesauto nog altijd traumatisch voor hen. “Dan word ik misselijk. Misselijk van de herinneringen aan wat jij deed in die auto"

Ook vertelden ze dat ze lang twijfelden om aangifte te doen. Nadat de vriendinnen hoogte kregen van elkaars ervaringen besloten ze dat toch te doen. "Om te zorgen dat dit niet meer gebeurt, om jou te stoppen."

Geen instructeur meer

Dat is gelukt. Omdat de handelingen in een rijdende auto gebeurden en zonder toestemming, ziet de rechtbank het als dwang. "Dat geldt vanaf de eerste aanrakingen. De verdachte heeft de aanrakingen opgebouwd." De man moet daarom zes maanden de cel in, waarvan vier voorwaardelijk. Ook mag nooit meer rijles geven en moet hij de jonge vrouwen een schadevergoeding betalen.

