Man die meisje (17) lastigviel in Halsteren 'wilde haar verkrachten'

Foto: reconstructie Bureau Brabant. vergroot

De man die op 10 augustus kort na middernacht een 17-jarig meisje lastigviel, wilde haar verkrachten. Dat zegt de politie. Maandag is in het tv-opsporingsprogramma Bureau Brabant een reconstructie te zien van het voorval. Ook wordt een compositietekening van de dader getoond. Volgens de politie is het bij een poging gebleven, omdat het meisje zich fel heeft verzet.

Het slachtoffer was die avond uit eten geweest met vriendinnen en fietste via de Langstraat alleen naar huis. "Onderweg had ze het gevoel dat ze werd gevolgd. Ze was daardoor ook wat zenuwachtig. Maar ze zag de dader niet. "Ter hoogte van binnenspeeltuin Monkey Town fietste hij plotseling naast haar", vertelt politiewoordvoerder Willem van Hooijdonk.

Het meisje werd vervolgens tegen de grond geduwd. "Er ontstond een worsteling waarbij het meisje zich fel heeft verzet en hard om hulp heeft geroepen. De dader heeft haar wel vastgepakt, maar het is gelukkig bij een poging gebleven. Daarna ging hij ervandoor." Volgens de politiewoordvoerder was het het meisje flink geschrokken, maar 'gaat het gaat nu weer redelijk goed met haar'.

Ook is er volgens de politie voldoende informatie beschikbaar om een goede compositietekening van de dader te maken. Die tekening is maandag te zien in Bureau Brabant. Kort na het voorval zag het meisje ook nog een man met een hond lopen. Die getuige heeft zich na een oproep ook bij de politie gemeld met informatie.

De dader is een blanke man met een iets gezet postuur. Hij droeg een donkergrijs vest met capuchon en reed op een grijze fiets.

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.