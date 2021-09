Bossche horecaondernemers slapen op hun terras na golf aan inbraken

Afgelopen week hebben inbrekers flink huisgehouden bij vier pop-up terrassen in Den Bosch. Ze gingen er vandoor met pinautomaten, portemonnees, dure drankflessen, parasols en de fooienpot. Verschillende horeca-ondernemers hebben besloten de komende nachten bij hun terras te slapen, in de hoop de dieven zo weg te houden.

"Ik werd dinsdagmiddag gebeld door een collega dat het slot van de opslagcontainer geforceerd was", vertelt Bing Berendsen, de eigenaar van Terrastuin de Muntel. "Toen ik aankwam, zag ik dat ze echt van alles hadden meegenomen: pinautomaten, portemonnees en dure champagneflessen. Ze hebben ook het oude spaarvarkentje waar de fooi in zat kapot gegooid en namen de inhoud mee." Hij schat de schade tussen de 2500 en 3000 euro.

Ook bij De Waterkant van Ruud Bruins is ingebroken. Hij vindt het verschrikkelijk en begrijpt er niks van. "Na zo'n jaar probeerden we toch iets van de zomer te maken. Niet alleen voor de horecazaken zonder inkomen, maar ook voor alle inwoners van Den Bosch."

De schade bij de Waterkant is nog onbekend. "We zijn nog aan het inventariseren wat er mist uit onze koeling. In ieder geval zijn er elf portofoons gestolen en een steekwagen. Waarschijnlijk hebben ze die gebruikt om de spullen te vervoeren."