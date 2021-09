Dansen op de klanken van de Sint-Jan, 'Alle negatieve vibes verdwijnen'

Wachten op privacy instellingen... Volgende Vorige vergroot 1/1 Dansen op de klanken van de Sint Jan in Den Bosch

Elke eerste woensdag van de maand verzamelt zich een bont gezelschap aan de voet van te Sint-Jan in Den Bosch om te dansen op de klanken van het carillon. Een bijzonder schouwspel waarvoor mening voorbijganger even stil blijft staan. "Het is zo bevrijdend om dit te doen", zegt Djubaida Dutrieux, die zelfs bijna elke week komt dansen. "Ik dans dan alle negatieve vibes weg."

Wekelijks zit stadsbeiaardier Joost van Balkom hoog in de toren liedjes te spelen voor de dansers beneden. "Ze mogen zelfs verzoeknummers aanvragen", vertelt hij vanaf zijn vakantieadres op Terschelling. Deze woensdag beklimt de Vlaamse beiaardier van Sint Geertrui de trappen. Marc Van Eyck heeft als gastspeler repertoire uitgezocht voor de stad, maar reageert verbaast als hij hoort dat er ook gedanst gaat worden.

"Ik heb nog nooit gezien dat mensen dansen op mijn muziek, al was het maar omdat ik boven in de toren niet naar buiten kan kijken", zegt hij lachend.

Marc Van Eyck in actie op het carillon van de Sint Jan. (Foto: Jan Peels) vergroot

Terwijl Marc met veel gevoel het klavier van het carillon bespeelt, bewegen de dansers aan de voet van de toren gracieus op de muziek. Brechtje Verboven, Annerie van Asch en Anne Horster namen een paar jaar geleden het intitiatief voor Dansen in de stad.

"Joost van Balkom speelde muziek van ‘Sous le ciel de Paris’ en muziek uit de film ‘Amelie’ en voorbijgangers begonnen spontaan mee te dansen op de kinderkopjes van de Parade". vertelt Brechtje. "We organiseren het elke eerst woensdag, maar er zijn ook mensen die op andere woensdagen hier staan te dansen, soms is het er maar één".

"Na drie Bossche bollen is dit wel even goed om te doen."

Ook deze woensdag sluiten er spontaan mensen aan. Karel uit Rotterdam maakt een dansje met Djubaida terwijl zijn vriend het meteen op Facebook zet. "Ik voel me gelijk 20 jaar jonger, na drie Bossche bollen is dit wel even goed om te doen", aldus Karel.

"Joost, onze vaste beiaardier, heeft zelfs een speciaal nummer gecomponeerd voor ons als dansers", vertelt Annerie. "Dat was heel mooi en kunstzinnig, die trillingen van de beiaard gaan ook helemaal door je lijf als je aan het dansen bent. Dat is wel heel lekker."

Djubaida Dutrieux, die bijna wekelijks danst aan de voet van de Sint Jan (foto: Jan Peels) vergroot

