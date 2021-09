Astrid Kersseboom en Klaas Dijkhoff aan elkaar gewaagd in 2 voor 12

Astrid en Véronique in 2 voor 12 (foto: Annemieke van der Togt). vergroot

Voormalige Omroep Brabant-collega's Astrid Kersseboom en Véronique Roeg waren woensdagavond te zien in een speciale 2 voor 12. In de jubileumeditie van de kennisquiz namen ze het op tegen Bredanaar Klaas Dijkhoff en Tweede Kamerlid Peter Valstar uit 's-Gravenzande.

2 voor 12 bestaat vijftig jaar en om dit te vieren zijn de hele week afleveringen te zien met bekende Nederlanders. Onder leiding van Astrid Joosten nemen de twee duo's het tegen elkaar op in twaalf vragen.

De vragen van woensdag gingen allemaal over de jaren negentig. Aan het begin van de uitzending werden zelfs beelden getoond van een uitzending uit de jaren negentig, waar de gasten rokend aan hun tafel zitten en het prijzengeld contant in guldens overhandigd krijgen.

Allebei De Slimste Mens

Dijkhoff en Kersseboom zijn uitgenodigd omdat ze volgens Joosten gewaagd aan elkaar zullen zijn. "Ze hebben allebei een keer De Slimste Mens gewonnen, dus ik denk dat we een sterk spel gaan zien vanavond", aldus de presentatrice vooraf. Hun teamgenoot mochten ze zelf uitkiezen.

Dijkhoff is als eerste aan zet en heeft Peter Valstar meegenomen. "In De Slimste Mens-app was hij de enige die slimmer was dan ik. Dus als ik iemand mag meenemen, dan Peter", zegt Dijkhoff over zijn keuze. De quiz gaat ze dan ook goed af. De puzzel, die voor deze jubileumeditie is veranderd in de oude taart-puzzel, raden ze binnen enkele seconden. En uiteindelijk raden ze het eindwoord met nul fouten op de teller.

En de winnaar is...

Daarna is het de beurt aan Kersseboom, die haar beste vriendin Véronique Roeg heeft meegenomen. "We kennen elkaar al 32 jaar, van toen we collega's waren bij Omroep Brabant. Véronique is stressbestendig, weet veel én heeft een opleiding gedaan tot bibliothecaresse." Roeg werkt nu als eindredacteur bij Omroep Zeeland.

Uiteindelijk eindigen ze met een fout antwoord en een niet beantwoorde vraag, wat ze brengt tot 493 punten. De overwinning is dus voor Dijkhoff en Valstar, die 553 punten behaalden.

'Vragen zijn makkelijker'

Op sociale media is overigens niet iedereen te spreken over deze jubileumuitzending. Meerdere Twitteraars vinden het tegenvallen omdat de vragen volgens hen een stuk makkelijker zijn dan in de reguliere uitzendingen van de kennisquiz.

Zo wordt er geschreven: "Ik wil niet lullig doen maar de BN'ers krijgen nogal makkelijke vragen." Een ander schrijft: "Ben ik nou zo'n kind van de jaren negentig of zijn de vragen zo makkelijk vandaag?"

Niet de eerste keer

Dit is niet de eerste keer dat Omroep Brabant collega's meedoen aan 2 voor 12. Een jaar eerder waren radiopresentatoren Maarten Kortlever en Kristian Westerveld te zien in het programma, waar ze afgingen als een gieter.

