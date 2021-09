Voor Twins zijn play-offs een bonus, maar coach gelooft in sprookje

Vreugde bij de Twins na het bereiken van de play-offs (foto: Twins). vergroot

De voorzitter noemt het een wonder, maar de coach ziet een reële kans op winst. Het is het verhaal van de Twins uit Oosterhout die donderdagavond beginnen aan de Holland Series. De honkbalvereniging uit Oosterhout staat in de play-offs en spelen de eerste ronde tegen grootmacht Neptunes.

“Drie jaar geleden waren we nog blij dat de club op het hoogste niveau speelde, nu gaan we de play-offs in. Dat gaat ons niet elk jaar overkomen dus we moeten hier extra van genieten” vertelt Kjeld Boerendonk.

De voorzitter kan zijn geluk niet op dat zijn club zich mag gaan meten met de top van Nederland. Maar hij blijft met beide benen op de grond staan en ziet de Twins eigenlijk geen kans maken in de play-offs. “De kansen tegen Neptunes zijn erg beperkt. Als we in de best-of-five-serie één wedstrijd zouden kunnen winnen is dat al fantastisch.”

“Natuurlijk maken we kans"

Hoe anders klinken de woorden van coach Jeffrey Arends. “Natuurlijk maken we kans. We zitten nu in de play-offs. Dan tellen alle resultaten uit het verleden niet meer. We moeten nu presteren en uitgaan van onze eigen kracht.”

De coach en de voorzitter hebben duidelijk andere verwachtingen van de wedstrijden tegen Neptunes. Maar over één ding zijn ze het wel eens, de Twins verdienen deze plek bij de beste vier teams van Nederland.

“De mensen die het van een afstandje volgen zullen het heel knap vinden, maar als je hier de afgelopen drie jaar hebt rondgelopen zat het er wel een keer aan te komen, dat is mede te danken aan de coach” vertelt Boerendonk.

Arends sluit zich aan bij de woorden van de voorzitter. “We zijn drie jaar geleden een reis begonnen. Misschien hadden we dit al eerder kunnen halen maar het blijft iets om trots op te zijn.”

"Wanneer de finales zijn? Ik zou het oprecht niet weten”

Mochten de Twins één wedstrijd af weten te snoepen van Neptunes wacht er een mogelijke avondwedstrijd. Een lang gekoesterde droom van de club. Na lang wachten lijkt het erop dat de verlichting er begin september gaat komen.

“We hebben altijd de avondwedstrijden uit moeten spelen, dat was niet prettig voor de spelers. Maar onze eerste avondwedstrijd ooit in de play-offs spelen zou het seizoen compleet maken.”

Zover is het nog niet, eerst moet er dan minimaal één wedstrijd worden gewonnen. Als het aan de coach ligt zit er zelfs meer in het vat. “Het enige wat ik droom is dat je dromen werkelijk moet maken. De enige droom die ik nu heb is de Holland Serie winnen. Ik ben realistisch en de kans is er. We hebben iedereen een gevoelige tik uitgedeeld. Zij zijn banger voor ons dan wij voor hun.

Boerendonk blijft rustiger. “Ik durf er nog niet aan te denken. Wanneer de finales zijn? Ik zou het oprecht niet weten.”

