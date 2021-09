Balkons naar beneden gestort in Oudenbosch: 'We hoorden een luide knal'

Aan het Luitenant Looymanshof in Oudenbosch zijn in de nacht van woensdag op donderdag twee balkons van een appartementencomplex naar beneden gestort.

Er zijn geen gewonden gevallen. “Gelukkig maar, want je moet er niet aan denken wat er had kunnen gebeuren als zoiets overdag gebeurt”, zegt een woordvoerder van de veiligheidsregio.

Rond acht uur 's ochtends liggen de balkons er nog steeds. De straat is niet afgesloten voor verkeer. Gemeente Halderberge overlegt om 's ochtends over de kwestie.

Harde knal

Een van de buurtbewoners in het appartementencomplex zegt rond vijf uur ’s nachts wakker te zijn geschrokken van een harde knal. “We dachten eerst: er is een gasfles ontploft. Maar toen kregen we via de Whatsapp-chatgroep van de buurt mee dat het ging om neergestorte balkons."