Nepvoetbalscout vroeg 160 jongens om zichzelf naakt te filmen: eis 4 jaar

Een man van 63 uit Eindhoven deed alsof hij voetbalscout was en benaderde zo jonge voetballertjes met onzedelijke voorstellen. Wereldwijd heeft hij via internet 160 slachtoffertjes gemaakt. De meesten van hen waren tussen de 11 en 13 jaar oud. De man hoorde donderdag vier jaar cel eisen. De man stond ook terecht voor het verspreiden van kinderporno.

Als zogenaamde voetbalscout vroeg de verdachte of de jongens zichzelf naakt met de webcam wilden filmen en daarbij vergaande seksuele handelingen te verrichten. Die beelden zou hij gebruiken om te beoordelen of de voetballertjes geschikt waren voor de sport.

PSV maakte in 2019 voor het eerst melding bij de politie van de praktijken van de man. Eerder dat jaar had hij al jongens in Lieshout en Beek en Donk benaderd. De plaatselijke voetbalverenigingen ELI en Sparta '25 stuurden in mei al waarschuwingen rond. Dat deed ook VV Nijnsel.