Bouwvakker overleden bij ongeluk met betonmal

Een man is donderdagochtend om het leven gekomen bij een ongeluk op een bouwplaats aan de Otterstraat in Eindhoven. Dat bevestigt de politie. De bouwvakker kwam rond half negen bekneld te zitten bij het plaatsen of weghalen van een betonnen mal.

Hoe het ongeluk precies kon gebeuren is nog onduidelijk. Een traumahelikopter werd opgeroepen. Er is nog geprobeerd om het slachtoffer te reanimeren, maar die hulp kwam te laat.

De weg was korte tijd afgesloten. De Inspectie SZW, voorheen arbeidsinspectie, doet onderzoek naar het ongeluk.

