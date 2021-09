Bianca (15) al weken vermist: mannen opgepakt die zouden weten waar ze is

De politie heeft twee mannen opgepakt vanwege de vermissing van Bianca (15) uit Ossendrecht. De politie vermoedt dat ze weten waar het meisje is. Bianca wordt al ruim twee weken vermist en is nog altijd spoorloos.

De mannen zijn woensdagmiddag in Zundert aangehouden, maar de politie maakte het nieuws donderdag bekend. Hoe oud de verdachten zijn is niet bekendgemaakt.

Bianca werd maandag 16 augustus rond kwart voor zeven 's avonds voor het laatst gezien in de Onze Lieve Vrouwe ter Duinenlaan in Ossendrecht. Ze is 1,65 meter lang. Op de dag dat ze verdween, droeg ze: