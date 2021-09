Wachten op privacy instellingen... Volgende Vorige vergroot 1/1 Dorp schildert mee aan fietstunnel: 'Zodat mensen zich er thuis voelen'

Vele honderden liters verf gaan er de komende weken doorheen om de fietstunnels bij de rotonde in de N617 tussen Sint-Michielsgestel en Den Dungen te verfraaien. Op de betonnen wanden, met hier daar een verdwaalde grafittitekst, komt een gezamenlijk kunstwerk van tientallen vrijwilligers en kunstenaars.

"We doen wel vaker grote projecten, maar dit is zeker een van de grotere", vertelt Jan-Henk van Ieperen van Kings of Colors. Hij is met een verfspuit de betonnen rand van fietstunnels groen aan het spuiten. "Iedereen heeft ontwerpen kunnen insturen die samen allerlei onderwerpen laten zien uit Sint-Michielsgestel en omgeving."

Het wordt één groot kunstwerk. Het idee voor TunnelArt617 is van kunstenaar Marcel Rus die hier komende tijd samen met tientallen mensen aan het werk gaat. "Het doel is om met zoveel mogelijk mensen samen de wanden te beschilderen van de drie fietstunnels onder de rotonde in de N617 tussen Sint-Michielsgestel en Den Dungen."

fietsrotonde en de tunnels die beschilderd worden (foto: Jan Peels) vergroot

De grauwe betonnen tunnelwanden, waarop geleidelijk steeds meer graffiti verschijnt, vragen volgens Marcel Rus om een likje verf. "Dit kunstwerk zorgt voor een aantrekkelijke omgeving en een veiliger gevoel in de tunnels. Maar het beschilderen van de tunnels is ook een manier om mensen bij elkaar te brengen. "

Ava de Haan en moeder Debbie van Brandwijk met hun kerk van Gemonde (foto: Jan Peels) vergroot

Om de drie beschilderde tunnels één geheel te laten vormen, is door Marcel Rus een basisontwerp gemaakt. Het ontwerp is gebaseerd op de natuurlijke omgeving, het beeklandschap. De grondlagen en De Dommel zie je straks terug op de tunnelwanden. Verder komen er ook inheemse dieren en markante gebouwen op het beton en is er ook nog alle ruimte voor allerlei uiteenlopende ontwerpen van alle deelnemende kunstenaars. "Iedereen mag komen mee helpen", zegt Marcel.

De komende weken wordt er nog aan het enorme kunstwerk gewerkt en over een maand moet iedereen erdoorheen kunnen fietsen en lopen.

