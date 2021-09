Edwin zat jarenlang werkloos thuis en vond zijn droombaan tussen het bier

Wachten op privacy instellingen... Volgende Vorige vergroot 1/1

Edwin van Houtert zat drie jaar lang thuis. De muren kwamen op hem af en hij kwam niet echt makkelijk aan het werk. Een 'rugzakje' en zijn leeftijd werkten in zijn nadeel. Maar nu werkt hij met veel plezier bij Rabauw, een sociale bierbrouwerij in Gemert. Tot zijn grote vreugde kunnen meer mensen nu een kans krijgen, want de bierbrouwerij gaat flink uitbreiden met een vestiging in Eindhoven.

Edwin weet inmiddels alles over het bier dat bij Rabauw gebrouwen wordt. "Wij geven de mensen informatie die ze in een gewone winkel niet krijgen. Je moet bijvoorbeeld ons bier drinken als het een temperatuur van 12 graden heeft, dan is het op zijn lekkerst."

Een klant komt binnen in het kleine winkeltje in Gemert, waar Rabauw drie jaar geleden begon met de sociale bierbrouwerij. Edwin neemt uitgebreid de tijd, want er moet een cadeautje gevonden worden voor een bierliefhebber, die graag allerlei speciaalbiertjes uitprobeert.

"Je moet uitgaan van de kracht van mensen."

Rabauw slaat zijn vleugels uit. Op Strijp-S in Eindhoven staat een grotere bierbrouwerij en wordt druk gewerkt aan een nieuwe horecazaak. Eigenaar Gijs Verhagen hoopt dat hij vijftig mensen aan het werk kan helpen. "Dat kan gewoon betaald, maar ook als integratie of dagbesteding."

Volgens Gijs is bierbrouwen een ideale baan voor mensen die afstand hebben tot de arbeidsmarkt. "Of eigenlijk moeten we zeggen dat de arbeidsmarkt een afstand heeft tot hen. Want je moet gewoon uitgaan van de krachten van mensen." Bierbrouwen is werk met een vaste structuur. "Een gouden combinatie als je iets sociaals wilt doen."

Gijs Verhagen van bierbrouwerij Rabauw (Foto: Alice van der Plas)

Daar is Edwin het helemaal mee eens. "Wij doen hier alles samen. Bij veel bedrijven is het een plukje hier of een plukje daar. Wij doen alles samen en we hebben allemaal dezelfde taken. En het is hier heel gezellig. Er is veel humor."

"Iedereen kan wel iets"

De ketels op de nieuwe locatie zijn al in bedrijf. "We kunnen nu twee keer per week duizend liter brouwen", zegt Verhagen. Hij hoopt nu ook kansen te geven aan mensen uit Eindhoven die weer in de richting van de arbeidsmarkt willen. "Het is te vroeg om te zeggen of dit een succes gaat worden", zegt Verhagen over zijn uitbreiding. "Wij willen gewoon een mooi, lokaal geproduceerd, duurzaam product neerzetten. Dat gaat in Gemert supergoed. We hebben er vertrouwen in, dat het hier ook gaat werken."

De bierbrouwerij kan ook gevarieerd werk aanbieden. "Iedereen kan wel iets", zegt Verhagen. "We hebben administratief werk, mensen die de webshop kunnen runnen, we hebben mensen die bezorgen, maar ook iemand die nu een opleiding tot biersommelier doet."

