Auto slaat over de kop in Oss, vrouw zwaargewond naar het ziekenhuis

Een vrouw is donderdagmiddag zwaargewond geraakt bij een ongeluk aan de Graafsebaan (N329) in Oss. De bestuurster verloor de macht over het stuur en sloeg met haar auto over de kop.

Het ongeluk gebeurde donderdagmiddag rond twee uur. Volgens een ooggetuige reed de vrouw vanaf het knooppunt Paalgraven in de richting van Oss.

Hoe het kwam dat ze de macht over het stuur verloor, is onduidelijk. Ze zou volgens de getuige daarna over een 'flinke bult' in de middenberm gereden zijn. De jonge vrouw zou daarbij uit de auto geslingerd zijn.

De auto kwam vervolgens op de zijkant terecht bij het tankstation. Een traumahelikopter landde bij het ongeluk. De vrouw is met een ambulance naar een ziekenhuis gebracht. De trauma-arts uit de helikopter reed ook met de ambulance mee.

Bij het ongeluk waren geen andere voertuigen betrokken. Hoe het precies met de vrouw gaat, is onduidelijk.

