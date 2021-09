Bilal, Ilias en Abi stierven bij ongeluk Spanje, Tilburg-Noord in rouw

Met ongeloof wordt in Tilburg-Noord gereageerd op de plotselinge dood van drie jongens uit de wijk. De neven Bilal en Ilias en hun vriend Abi kwamen om het leven bij een verkeersongeluk in het Spaanse Baskenland. Ze werden 19 en 20 jaar oud.

Volgens Aknin is de impact enorm. Bilal en Ilias, beiden van Marokkaanse afkomst en Abi, van Somalische afkomst, reden met zijn drieën door Spanje. Of ze op weg waren naar Marokko is niet bekend. "Ik denk dat ze op vakantie waren", zegt Aknin. "We hebben hier in Tilburg de laatste tijd al vaker mensen verloren bij verkeersongelukken. Dat hakt er steeds enorm in."