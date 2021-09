Twee festivals op één terrein, 1500 bezoekers welkom

Wachten op privacy instellingen... Volgende Vorige vergroot 1/1 Twee festivals naast elkaar, dus 1500 bezoekers welkom

Niet één festival maar twee naast elkaar. En dus niet 750 maar 1500 bezoekers per avond. In Berghem hebben ze deze oplossing bedacht om toch een festival te kunnen organiseren en tegelijk ook uit de kosten te komen. ‘’Normaal hebben we 3500 bezoekers per avond’’, vertelt de festivalbaas Cor Strijbosch. ‘’Nu hebben we er 750 bezoekers per festival en dat twee avonden. Dus in totaal 3000 bezoekers.’’

Vrijdagavond start het Hoessenbosch Festival. Waar het festival normaal acht area’s kent, met bijvoorbeeld een silent disco, een mainstage en een hardstyle gedeelte, moeten bezoekers het nu doen met één podium. Bij de aanschaf van de tickets kon je kiezen: hard Styles of Mainstage.

Tussen de twee festivalterreinen staan hekken. Om alles gescheiden te kunnen organiseren staat alles er twee keer. Twee ingangen, twee podia, twee wc’s en twee frietkramen. ‘’Twee festivals op één terrein dus’’, vertelt Strijbosch. ‘’Met 750 bezoekers kwamen we niet uit de kosten. Met het dubbele aantal redden we het net.’’ En de festivalbaas ziet dat andere festivals zijn idee al kopiëren.

Duurder

‘’We hebben het erover gehad om het niet door te laten gaan. Maar we hebben gekeken wat wel kan. En dat is in goed overleg gegaan met de gemeente Oss, artiesten en leveranciers’’, vertelt Stijbosch terwijl hij vol trots op de mainstage staat. ‘’We zijn uitgekomen op twee avonden, twee festivals en nog een familiemiddag.’’

De tickets voor het festival zoals dat eigenlijk gepland was, zijn nu geldig in 2022. Voor het festival van dit weekend zijn nieuwe tickets verkocht. ‘’Dat komt omdat ze nu wat duurder zijn. Normaal hebben we sponsoren en meer bezoekers.’’

Geen afstand

‘’Wij hebben gedacht: beter iets bieden in plaats van niks. Het compromis is dat je maar één podium hebt in plaats van acht.’’ Maar dat is volgens Cor Strijbosch helemaal niet erg. ‘’Mensen hebben al zo lang niet naar een festival kunnen gaan, ze hebben wel weer zin in een feestje.’’

Bezoekers moeten wel met een vaccinatie-, herstel- of testbewijs naar binnen. ‘’Eenmaal door de controle kunnen de festivalgangers genieten zonder afstand te houden.’’

Cor Strijbosch bij één van de vele hekken vergroot

