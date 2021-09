Man (65) veroordeeld voor ontucht met 15 jarige jongen. (Foto: Archieffoto) vergroot

Een man van 65 jaar uit Zevenbergen is door de rechtbank in Breda veroordeeld voor ontucht met een jongen van 15. Ook had hij kinderporno in zijn bezit. Hij moet vier maanden de cel in. Mocht hij nog eens in de fout gaan, krijgt hij er een jaar gevangenisstraf bij.

De man uit Zevenbergen ontkende niet dat hij drie jaar geleden een seksueel getinte ontmoeting had met het slachtoffer. Maar hij zei dat hij niet wist dat de jongen minderjarig was.

Onvoldoende bewijs

Er was 20 maanden celstraf geëist door de officier van justitie. De straf viel lager uit omdat niet voldoende bewezen kon worden dat de man wist dat de jongen pas 15 jaar was.

