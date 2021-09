Onrustige nacht in Tilburg: mogelijk geschoten op twee plekken

Volgende Vorige vergroot 1/2

In Tilburg is het vrijdagnacht op verschillende plekken in de stad onrustig geweest. Bij de politie kwamen meldingen binnen dat er onder meer op de Noordhoekring en in de wijk Reeshof conflicten waren waarbij mogelijk is geschoten of is gedreigd met een wapen.

De eerste melding kwam rond halfvier bij de politie binnen. Bij een ruzie op de Noordhoekring zou geschoten zijn. Niemand raakte gewond. Het is onduidelijk wat er is gebeurd. Ook is onbekend of er iemand is aangehouden. De politie onderzoekt de zaak.

Kort voor zes uur kreeg de politie meerdere meldingen binnen van mensen die in de Reeshof schoten hadden gehoord. Ook was er een motor of scooter gehoord die hard zou zijn weggereden. De omgeving van een woonwagenkamp aan het Scherpenzeelerf is door de politie afgezet. Er wordt onder meer gezocht in een gedeelte van een speeltuintje.

Het is niet duidelijk of beide voorvallen iets met elkaar te maken hebben. Er zijn geen gewonden en voor zover bekend is er niemand aangehouden.

