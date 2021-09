Ooggetuige van schietpartij Tilburg: 'Zag een man achter bus schuilen'

Foto: Imke van de Laar Foto: Imke van de Laar Foto: Imke van de Laar Volgende Vorige vergroot 1/3 Foto: Imke van de Laar

Verschillende bewoners van de Sneekstraat in Tilburg schrokken vrijdagnacht wakker van doffe knallen. Rond kwart voor zes was er een schietpartij in hun wijk. De politie onderzoekt wat er precies gebeurd is.

Het speeltuintje op de kruising van de Sneekstraat en de Scharwoudestraat is afgezet met rood-witte politielinten. Twee agenten bewaken de plek. Geschrokken doen buurtbewoners hun verhaal. Anoniem, want het is volgens hen niet zo'n fijne buurt.

Een mevrouw zit zaterdagochtend nog na te trillen. Zij was vrijdagnacht ooggetuige. "Ik werd wakker van drie of vier knallen. Ik had meteen in de gaten dat het geen vuurwerk was, daarvoor klonk het veel te dof."

"Ik zag het slachtoffer schuilen achter een bus."

Ze sprong meteen uit bed en liep naar de badkamer, om te zien wat er aan de hand was. "Ik schrok me kapot. Ik zag een jongen in een zwarte hoodie achter een witte bus schuilen. Ik denk dat hij degene was waar op geschoten is. Daarna zag ik twee jongens bij de speeltuin. Ze leken naar kogelhulzen te zoeken. Vervolgens stapten zij samen op een scooter en scheurden ervandoor. Toen ik weer naar de bus keek was de schuilende man verdwenen."

De vrouw denkt niet dat hij bij de schietpartij gewond is geraakt. "Nee, hij zag er niet gewond uit. En er lag vanochtend ook geen bloed op de plek waar hij stond."

"Het is toch te gek!"

Ook andere buurtbewoners werden wakker van de knallen. "Ik hoorde drie knallen, zo van 'boem boem boem'. Daarna hoorde ik een motor of een scooter wegrijden. Ik dacht dat het vuurwerk was en ben dus weer gaan slapen. Vanochtend hoorde ik dat het om een schietpartij gaat."

Iemand anders vertelt: "Ik werd er wakker van terwijl ik een stuk verderop in de straat woon en bovendien aan de andere kant van het huis slaap. Dus het is heel hard gegaan. Ik ben er wel van geschrokken. Voor hetzelfde geld sta je voor het raam en word je geraakt door een verdwaalde kogel. Het is toch te gek!"

Bij de politie kwamen eerder in de nacht ook meldingen binnen van een conflict op de Noordhoekring in Tilburg. Mogelijk is ook daar geschoten of gedreigd met een wapen. Het is volgens de politie niet duidelijk of de voorvallen iets met elkaar te maken hebben.

