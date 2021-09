Artiesten gefrustreerd over mensenmassa bij F1: 'Wij willen ook aan de bak'

De drukte in Zandvoort, waar de massa op weg is naar het circuit, zorgt voor irritatie (foto: ANP). vergroot

Artiesten kijken met lede ogen naar de mensenmassa die op de been is bij de Formule 1 in Zandvoort. Niet dat ze het de sportfans niet gunnen. Juist wel, maar de artiesten willen zelf ook vol aan de bak.

"Ik heb gisteren ontzettend hard staan werken in Valkenswaard, dat was heel erg tof. Ik heb genoten van vier keer in Valkenswaard spelen en dan straks in Veghel en daarna Waalwijk. Maar ik moet veel meer voorstellingen draaien om de kaartjes in te halen", zegt Christel de Laat in het Omroep Brabant radioprogramma Graat & De Laat.

Net als andere artiesten moet ze rekening houden met het aantal bezoekers. En dat zorgde vrijdagavond voor frustratie. "Ik gun werkelijk iedereen zijn plezier. En ik wil vooral dat al die mensen genieten van de Formule 1. Maar ik had irritatie tot aan mijn fontanel toen ik al die mensen het terrein van de Formule 1 op zag lopen. Dat kan allemaal."

"Terwijl Paaspop is afgelast, festivals het moeten uitzoeken en theaters mogen maar voor twee derde vol", vervolgt ze. "En daar in Zandvoort lopen 70.000 mensen. Ik ben boos, maar vooral teleurgesteld."

"Ik dacht wel even, het is tijd voor burgerlijke ongehoorzaamheid."

Ook acteur Mike Weerts uit Overloon laat zijn onvrede blijken. "Ik ben echt niet boos op al die Formule 1-fans, ik gun ze het plezier van de wereld. Maar ik denk ook: wat zijn we aan het doen? Je kunt niet glashard blijven liegen dat je niet met twee maten meet. Ik ben geen relschopper, maar ik dacht wel even: het is tijd voor burgerlijke ongehoorzaamheid. Het is overleven, maar we zijn superlief geweest al die tijd. Moeten we niet net als die andere flapdrollen heel veel herrie maken?"

Weerts nam vrijdag een video op waarin hij vraagt of Mark Rutte hem even terug kan bellen. "Ik zou graag een feestje organiseren, gewoon met theater en muziek. Ik wil iedereen netjes betalen. Maar dat mag niet. Via via kan ik Max even bellen. Als hij komt met een Formule 1-wagen, dan mag het dus wel. Toch?"

"Steek niet zo'n grote middelvinger naar me op, de maat is vol."

Veel mensen reageren lachend en vinden het geweldig, de manier waarop Weerts zijn oproep doet. "Ik nam het voor de grap op, allemaal met een knipoog. Maar het is wel zo: leg het me goed uit, dat kunnen ze niet. De belangen zijn scheef. We moeten bikkelen in de cultuursector. Dat heb ik er ook voor over. Maar steek niet zo'n grote middelvinger naar me op. De maat is vol."

JW Roy uit Eindhoven plaatste een foto van de mensenmassa op zijn Instagram. "Begin deze week werden twee shows voor volgend weekend gecanceld, het mag niet", schreef hij erbij. De zanger geeft aan dat hij leeft 'voor en van de muziek'. Om Mark Rutte en Hugo de Jonge vervolgens nog even toe te spreken: "Prettig weekend nog."

"Het wordt tijd dat de cultuur- en eventsector z’n eigen verantwoordelijkheid neemt"

Cornald Maas uit Bergen op Zoom maakt de vergelijking tussen het Formule 1-weekend in Zandvoort en het Bloemencorso in Zundert. "Willekeur coronamaatregelen", schrijft hij bij een foto van een krantenartikel. Het grootste dahliacorso ter wereld gaat wel door, maar in een aangepaste vorm. Er is geen parade, maar een tentoonstelling van de wagens waar je alleen met een ticket in een bepaald tijdsblok de wagens kunt bekijken. "Het wordt ernstig tijd dat de cultuur- en eventsector z’n eigen verantwoordelijkheid neemt en niet meer als achterste-in-de-rij afwacht."

