Wel Formule 1 maar geen festivals, daar vindt de Brabander wat van

Drukte in Zandvoort tijdens Formule1

Ze zijn niet te missen: de beelden van een enorme oranjestoet in Zandvoort, onderweg naar het racecircuit waar dit weekend de Formule 1 wordt gereden. Niet iedereen is even enthousiast. Want hoe is uit te leggen dat de optocht van een oranjelegioen wél kan, maar Paaspop niet in gewone vorm door mag gaan?

Janneke Bosch Geschreven door

Dat vragen meer Brabanders zich af, hardop op sociale media.

Zo is er Don Roelofsen, een verpleegkundige in het Jeroen Bosch Ziekenhuis die zich de benen onder het lijf vandaan moest lopen tijdens de coronapandemie:

En Tweede Kamerlid voor de PvdA Attje Kuiken uit Breda noemt het behoorlijk zuur voor alle festivalliefhebbers.

Songfestivalwinnaar Duncan Laurence uit Tilburg vindt dat de regering er een potje van maakt:

Kees de Zeeuw is raadslid voor D66 in Waalre, vraagt zich af waar al die vaste plekken zijn gebleven voor de F1-gangers:

Niels maakt zich na het zien van deze beelden alweer op voor een aantal aangescherpte coronamaatregelen:

Als er zoveel mensen hier mogen zijn, mogen er ook wel meer dan 750 mensen naar een festival, vindt Ronald:

Ook Claudia ziet dat het niet helemaal goed gaat, met drukte en afstand houden in Zandvoort:

Ook Rudy constateert dat er vrij veel mensen bij elkaar zijn in dat kleine kustplaatsje:

Toch is niet iedereen even negatief. Berry vindt dat het ondanks de drukte best goed gaat:

En William is nu al helemaal klaar met alle mensen die zich op sociale media beklagen over de drukte in Zandvoort:

De Dutch Grand Prix in Zandvoort duurt nog het hele weekend. Op zaterdag wordt de kwalificatie gereden en op zondag is de race. Het is 36 jaar geleden dat er een Nederlandse Grand Prix op Zandvoort werd gehouden.

De afsluiting in Zandvoort krijgt ook een Brabants tintje: de Bredase dj Tiësto komt draaien.

