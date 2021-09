Singles in Breda lopen hard in de hoop liefdesgeluk te vinden

Leefstijlcoach Ron Bekker. (Foto: Rene van Hoof) vergroot

Zo'n 25 singles hebben zaterdagmiddag in Breda meegedaan aan de tweede editie van de Runningdate, een hardloopevenement voor vrijgezellen. De mannen en vrouwen liepen acht kilometer hard onder leiding van leefstijlcoach Ron Bekker. Of er hier en daar al iets moois opbloeit, is nog even afwachten.

Na het hardlopen streken de vrijgezellen neer op een terrasje op de hippe Veilingkade. De meesten hadden weinig zin om openhartig te praten en wilden al helemaal niet in beeld: "Ik hoef niet op televisie", was de reactie. Kennelijk is er toch nog wat schroom om over het daten te praten.

"Ik was nieuwsgierig om nieuwe vrienden te maken en misschien wel wat te scoren."

De 28-jarige Tijs Hussaarts uit Oudenbosch wil wel vertellen waarom hij meedoet aan de Runningdate. " Ik wilde gewoon kijken, ik was nieuwsgierig om nieuwe vrienden te maken, of misschien wel wat te scoren. Wie weet, niet geschoten is altijd mis". Stralend zegt hij dat hij wel iemand op het oog heeft waar mogelijk een date uit komt: "Ik denk het wel, ja."

Leefstijlcoach en initiatiefnemer Ron Bekker weet niet of er al een match was tussen de deelnemers. Hij was te druk met het trainen en begeleiden van de groep. Bij de samenstelling is wel gekeken of het een beetje overeenkomt met leeftijden, zegt hij: "Als er allemaal mannen van 60 en vrouwen van in de 20 meedoen, dan gaat het niet werken."

"Als je lekker buiten bent samen ontstaan er vanzelf leuke gesprekken en nieuwe ideeën, en misschien ook wel mooie nieuwe contacten", weet Ron uit ervaring.

"In coronatijd was het lastig om mensen te ontmoeten, wij maken dat weer mogelijk."

De Runningdate is voor sportieve vrijgezellen. "In coronatijd was het erg lastig om mensen te ontmoeten, wij maken dat zo weer mogelijk", aldus Ron.

De Wandeldate, een rustige variant, bestaat al zeven jaar en wordt op verschillende plaatsen in Nederland georganiseerd. Irene is de initiatiefneemster van de wandeldates en laat weten dat het een enorm succes is. Vrijgezellen die de stoute schoenen aantrokken om te gaan wandelen, gingen massaal aan het daten en met succes. Inmiddels zijn er door het wandelen maar liefst duizend stelletjes bij elkaar gekomen.

"We hadden hartstikke leuke deelnemers en iedereen is blij en zit vol energie", zegt Ron. Volgens hem is het erg leuk om met vrijgezellen samen op pad te gaan: "Die staan toch meer open voor elkaar. Vlak voor de coronatijd hebben we ook een runningdate gedaan en daar is een stelletje uit voortgekomen".

Nu maar afwachten of de Runningdate op deze stralende zaterdag ook liefdesgeluk oplevert.

