TOP Oss zakt naar vierde plaats na 3-0 verlies bij Almere City FC

Nicholas Abdat van TOP OSS en Illias Alhaft van Almere City FC (foto: Orange Pictures). vergroot

TOP Oss is door een nederlaag tegen Almere City FC naar de vierde plaats in de Keuken Kampioen Divisie gezakt. Het duel eindigde in een 3-0 zege voor de thuisclub.

Madhavi Raaijmakers Geschreven door

Alle doelpunten vielen in de tweede helft. Rechtsbuiten Illias Alhaft nam in het Yanmar stadion zowel de 1-0 als de 2-0 voor zijn rekening. Het laatste doelpunt werd vlak voor tijd gemaakt door middenvelder Anass Ahnnach.

Tweede plaats

Vorige week won TOP Oss nog met 3-0 van FC Dordrecht, waardoor het naar de tweede plaats steeg. Door het verlies deze zaterdag verdwijnt de ploeg van de nieuwe trainer Bob Peters uit de top-drie. Koploper is nog steeds Jong AZ.

Op vrijdag werden al gespeeld: FC Den Bosch - Excelsior (0-5) en Helmond Sport - FC Emmen (1-0).

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.