Jeffrey Herlings wint GP Turkije en loopt in op leider WK-klassement

Jeffrey Herlings heeft de Grote Prijs van Turkije gewonnen. De motorcrosser uit Oploo won zondagmiddag de eerste manche en had aan de tweede plaats in de tweede omloop genoeg om de GP-zege te pakken.

In de eerste manche op het circuit in Afyonkarahisar zegevierde Herlings vóór de Spanjaard Jorge Prado en Pauls Jonass uit Letland. Wereldkampioen Tim Gajser uit Slovenië kwam niet verder dan de zesde plaats.

In de tweede manche was Gajser oppermachtig. Herlings moest terugkomen van een mindere start. In de slotfase profiteerde hij van een val van nummer 3, de Italiaan Antonio Cairoli, en passeerde hij ook nog Prado die tweede lag.