Coronanieuws: coronademonstratie vertrokken van Dam voor route door centrum

Archieffoto: Karin Kamp vergroot

In dit liveblog houden we je zondag op de hoogte van het laatste nieuws over het coronavirus en de coronacrisis, in Brabant en daarbuiten.

Redactie & ANP Geschreven door

De hoofdpunten:

Het RIVM registreerde zaterdag 321 nieuwe besmettingen in Brabant.

Amsterdam roept op om niet naar demonstratie te komen

Lees al het nieuws over het coronavirus en de coronacrisis op onze themapagina.

Liveblog

13.00 Coronademonstratie vertrokken van Dam voor route door centrum De demonstranten die zondag bijeen zijn gekomen voor een demonstratie op de Dam zijn zondag even na 12.00 uur begonnen aan hun wandeltocht van zeven kilometer door het centrum van Amsterdam. Naar schatting lopen zo'n 10.000 demonstranten mee in de mars tegen de coronaregels. Na de wandeltocht door het centrum eindigt de groep weer op de Dam. Eerder op de dag riep de gemeente Amsterdam op niet meer naar de Dam te komen, omdat het er te druk werd. De sfeer tijdens de demonstratie is gemoedelijk, er wordt gezongen en mensen praten met elkaar.

11.30 Honderden mensen verzamelen zich op de Dam voor demonstratie Honderden mensen staan zondagochtend even na elf uur uur op de Amsterdamse Dam. Zij hebben zich verzameld voor een demonstratie tegen de coronamaatregelen. De bedoeling is dat rond twaalf uur de demonstranten zullen beginnen aan een wandeltocht van zeven kilometer door het centrum van Amsterdam. Onder de slogan 'Samen voor Nederland' doen ze mee. Initiatiefnemer van de demonstratie is Michel Reijinga, die al meerdere protesten tegen de coronamaatregelen organiseerde onder de noemer 'koffiedrinken'. Volgens Reijinga doen deze zondag zo'n zestig organisaties mee aan de demonstratie. Onder meer Forum voor Democratie liet via sociale media weten aanwezig te zijn, evenals Belang van Nederland, de partij van Wybren van Haga. De organisatie verwacht 50.000 mensen en noemt het "de grootste demonstratie sinds de intrede van de coronamaatregelen". De gemeente Amsterdam heeft opgeroepen niet meer naar de demonstratie op de Dam te komen vanwege drukte. Op de Dam zijn zondag duizenden mensen bijeen om te demonstreren tegen de coronamaatregelen. De bedoeling is dat de demonstranten rond twaalf uur beginnen aan een wandeltocht van 7 kilometer door het centrum van Amsterdam.

08.20 Pandemie leidt in VS tot stormloop op anti-parasitair middel Gezondheidsexperts in de Verenigde Staten maken zich zorgen over mensen die het anti-parasitaire middel Ivermectine slikken omdat ze het zien als wondermiddel tegen het coronavirus. Een arts uit Oklahoma zegt dat ziekenhuizen de handen vol hebben aan patiënten die een overdosis van het geneesmiddel hebben genomen. Ivermectine wordt gebruikt om vee mee te behandelen, maar kan ook worden voorgeschreven aan mensen. Er ontstond tijdens de pandemie een stormloop op het middel in de Verenigde Staten, ondanks waarschuwingen van de autoriteiten dat nog niet is aangetoond dat het geschikt is om een coronabesmetting mee te behandelen.

06.00 Mogelijk tienduizenden anti-coronademonstranten op de Dam Onder de slogan 'Samen voor Nederland' komen zondag mensen samen op de Dam in Amsterdam om te demonstreren tegen de coronamaatregelen. De organisatie verwacht 50.000 mensen en noemt het 'de grootste demonstratie sinds de intrede van de coronamaatregelen'. De gemeente zet zoals gewoonlijk bij demonstraties politie in, maar "niet meer dan normaal", volgens een woordvoerder. Initiatiefnemer van de demonstratie is Michel Reijinga, die al meerdere protesten tegen de coronamaatregelen organiseerde onder de noemer 'koffiedrinken'. Volgens Reijinga doen deze zondag zo'n zestig organisaties mee aan de demonstratie. Onder meer Forum voor Democratie liet via sociale media weten aanwezig te zijn, evenals Belang van Nederland, de partij van Wybren van Haga.

05.30 Gezondheidsministers G20-landen praten over coronapandemie De ministers van Volksgezondheid van de G20-landen beginnen aan een tweedaags overleg in aanloop naar de G20-top in oktober. Er wordt onder meer gesproken over de internationale aanpak van de coronapandemie en de toegang tot vaccins. Het overleg komt op een moment waarop welvarende landen overwegen een derde coronaprik te geven aan kwetsbaren en een klein aantal landen daar zelfs al mee is begonnen. In deze landen zijn veel mensen volledig ingeënt, terwijl elders op de wereld nog niet alle risicogroepen een vaccin hebben kunnen krijgen.

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.