Bloemencorso Zundert nu live te volgen, kijk hier naar alle wagens

Zundert en omgeving heeft er lang op moeten wachten, maar vandaag is het eindelijk zover! Het grootste dahliacorso ter wereld is terug, al is het nog wel in aangepaste vorm. De pronkjuwelen van de twintig buurtschappen worden dit keer tentoongesteld op het terrein van de CLTV-veiling.

Omroep Brabant is er vanaf 14.30 uur live bij op de app, site en televisie, zodat je niets hoeft te missen van alle bloemenpracht. De uitzending duurt tot ongeveer 16.00 uur. Vanaf 17.45 uur zie je de 'Corso Zundert hoogtepunten' die daarna ieder uur worden herhaald. Omroep Brabant is op TV te vinden op Ziggo-kanaal 30 (buiten Brabant op kanaal 712) en KPN-kanaal 507.

Kijk hier naar de livestream:

De eerste buurtschappen hebben hun corsowagen zondagochtend al naar het terrein van de CLTV gebracht. Hieronder zie je de eerste foto's van de creaties van de twintig buurtschappen.

Buurtschap Raamberg - Robots (Foto: Omroep Brabant). vergroot

Buurtschap Achtmaal - Zefier (Foto: Omroep Brabant) vergroot

Buurtschap Achtmaal - Zefier (Foto: Omroep Brabant) vergroot

