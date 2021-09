Buurtschap Klein Zundert wint bloemencorso in Zundert

Buurtschap Klein Zundert met hun wagen Murica, F*ck Yea (Foto: Omroep Brabant). vergroot

Buurtschap Klein Zundert heeft zondag de 84e editie van het bloemencorso in Zundert gewonnen. Het buurtschap won met de wagen 'Murica, F*ck Yea'.

Buurtschap Klein Zundert belandde samen met Buurtschap Markt (Missing) en Buurtschap Klein-Zundertse Heikant (Verf) in de gouden zone, de top drie. Voorzitter Niek Melisse van Klein Zundert reageerde verrast toen bleek dat de wagen van zijn buurtschap in de top drie zou belanden. "Ik ben heel verbaasd dat we in de gouden zone zitten. Ik geloof het niet, maar het zal wel kloppen dan. Ik sta perplex."

De top drie:

Buurtschap Klein Zundert - Murica, F*ck Yea Buurtschap Klein-Zundertse Heikant - Verf Buurtschap Markt - Missing

De ontlading in de bouwtent van Klein Zundert was groot toen duidelijk werd dat het buurtschap gewonnen had.

Na een jaar afwezigheid vanwege de coronacrisis werd het bloemencorso in Zundert zondag weer gehouden. Wel in aangepaste vorm, want een stoet door de straten van Zundert was vanwege de coronamaatregelen niet mogelijk.

De pronkjuwelen van de twintig buurtschappen stonden daarom opgesteld op het terrein van de CLTV-veiling. Mensen konden in een gereserveerd tijdsblok naar de wagens komen kijken.

