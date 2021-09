Weer inbraak in clubgebouw in Oss: 'Zag meteen dat het foute boel was'

Spullen uit kasten die op de grond zijn gegooid (Foto: Noel van Hooft). vergroot

Voor de tweede keer in korte tijd is tuinvereniging De Kolkamp uit Oss opgeschrikt door een inbraak. Onbekenden hebben met grof geweld een van de deuren van het clubgebouw op het moestuinencomplex aan de Kuijpers Rietbergstraat geforceerd. 'Ik zag meteen dat het foute boel was", zegt bestuurslid Jan van den Berg.

Van den Berg kon zijn ogen bijna niet geloven toen hij maandagochtend om acht uur bij het gebouw aankwam. "Ze hebben aan de zijkant de hele deur kapot geslagen. De deur was helemaal gebogen. De schade is tien keer zo groot als wat ze hebben meegenomen", vertelt hij enigszins verbitterd.

Op 27 juli was het ook al raak. "Toen hebben ze honderdzestig euro meegenomen." Dit keer verdwenen er etenswaren. Jan pakt er een briefje bij, waarop de gestolen spullen staan. Vier blikken tomatensoep, vijf blikken erwtensoep, twee verpakkingen cola zero, drie pakken koekjes, twee flessen mayonaise, twee flessen curry, een fles wijn en tien flesjes bier.

"De stereo-installatie, de schoonmaakspullen, gereedschap, alles hebben ze doorzocht en op de grond gegooid."

Eind juli kwamen de inbrekers het clubgebouw binnen via de hoofdingang binnen in het clubgebouw. "Meteen daarna hebben we overal nieuwe sloten ingezet. En alle zijdeuren zijn geblokkeerd. Toch zijn ze met grof geweld via de zijdeur binnengekomen."

Eenmaal binnen hebben de inbrekers alles opengetrokken. "Alles lag op de grond. De stereo-installatie, de schoonmaakspullen, gereedschap, alles hebben ze doorzocht en op de grond gegooid."

"De schade gaat al snel richting de duizend euro."

Secretaris van de tuinvereniging, Theo Avezaath, is bezig om de beschadigde deuren te herstellen. "Twee deuren zijn bij deze inbraak vernield en bij een derde deur hebben ze het geprobeerd", somt hij de schade op. "We hebben tachtig leden die allemaal 35 euro contributie betalen per jaar", vertelt Avezaath. "De huur van de grond is voor de gemeente. Wij kunnen deze schade helemaal niet betalen. Het gaat al snel richting de duizend euro."

De secretaris richt zijn vizier op de toekomst. "Wellicht moeten we het clubgebouw weghalen. En dan alleen nog een container neerzetten voor de spullen. Geen clublokaal met wc en kantine dus." Avezaath denkt dat het anders niet meer is op te brengen voor de vereniging." Van den Berg vult aan: "We zijn niet verzekerd tegen de gevolgen van de inbraak. Dat is veel te duur voor ons."

De beschadigde deur wordt gerepareerd door secretaris Avezaath (Foto: Noel van Hooft). vergroot

Van den Berg controleert de extra vergrendeling op de deur (Foto: Noel van Hooft). vergroot

