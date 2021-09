Max Verstappen wint op Zandvoort, superfan Bas uit Tilburg was erbij

Max Verstappen heeft de GP van Nederland gewonnen (foto: ANP/Remko de Waal). vergroot

Het is relatief stil deze zondagavond in Zandvoort. Van de euforie om de overwinning van Max Verstappen, eerder die middag in de Grand Prix Formule 1, is weinig te merken als we Bas van Bodegraven spreken. De Tilburger is de man achter de #GOMAX fanclub. Hij hoopte, net als vele anderen langs het circuit en thuis voor de buis, dat Max de zege zou pakken. Uren later lijkt het erop alsof de Formule 1-fan de knop alweer heeft omgezet. "Maandag zijn we weer in Tilburg en daarna reizen we naar Monza waar de volgende race wacht."

Ista van Galen & Hans Janssen Geschreven door

Maar Bas ontkent niet dat het één groot feest is geweest in Zandvoort, deze zondag en eigenlijk al de hele week. Toch was hij er niet gerust op dat de thuisfavoriet aan het langste eind zou trekken. Verstappen reed weliswaar veel ronden aan de leiding, "maar", zo vertelt Bas, "pas twee of drie ronden voor het einde kreeg ik er wel vertrouwen in. Het was de vraag hoe Max en Lewis Hamilton met de banden om zou gaan." Toen het eenmaal duidelijk was dat de eerste editie sinds 1985 van de race in de duinen een echte Nederlandse aangelegenheid zou worden, ging iedereen uit zijn dak.

"Een biertje en een glaasje wijn, het is hier lekker gezellig."

Op de vraag of Bas twee pakjes zakdoeken nodig zou hebben voor al zijn tranen, zei hij eerder op de dag in het Omroep Brabant-radioprogramma De Zuidtribune: "Nee joh. Twee traantjes en dan gaat de champagne open, net als bij Max." Van een glaasje champagne is het bij Bas niet gekomen. "Wel een biertje en een glaasje wijn, het is hier lekker gezellig", zo vertelde hij later op de avond.

Hij zit al de hele week in Zandvoort voor het autosportcircus. Bas móest er gewoon bij zijn. Hij is niet alleen de oprichter van de #GOMAX Fanclub, de eerste officieuze fanclub van Max Verstappen. De Tilburger organiseerde vóór de coronacrisis vaak reizen naar Grand Prix-wedstrijden over de hele wereld. Dat er nu zo'n GP, na 36 jaar, weer in Nederland is, vindt hij bijzonder. "Het is emotioneel. Zo speciaal en zo heftig wat hier gebeurt. Ik vind het fantastisch."

"Ik had de zenuwen hier al sinds dinsdag."

Max Verstappen pakte zaterdag al de pole position, tot blijdschap van Bas. "Ik werd er bijna net zo emotioneel van als toen hij voor het eerst in Barcelona won. Echt fantastisch. De zenuwen beginnen meestal pas bij de kwalificatie, maar ik heb ze nu al sinds dinsdag."



Eerder deze week ontstond er kritiek op de organisatie van de Dutch Grand Prix. Video's waarin massa's mensen te zien waren, gingen al snel rond op social media "Ik moet zeggen, de organisatie heeft veel bagger over zich heen gekregen. Maar dat is in mijn ogen onterecht. Hoe het hier is georganiseerd, is fantastisch", vindt Bas.



De drukte werd volgens de organisatie mede veroorzaakt door een pinstoring. "En ja, er zijn wel punten waarvan ik denk dat dat misschien wat anders had gekund. Maar soms heb je het gewoon niet in de hand. Net als met die pinstoring. Als ze die niet opgelost krijgen en mensen blijven aansluiten bij eetkraampjes, dan loopt het wel heel vol op een gegeven moment. Maar ik ben ook in Oostenrijk geweest, en daar was het nog veel erger."

"Mensen gaan helemaal uit hun plaat."

Op de vraag, kort voor de start van Max' nieuwste greep naar de macht, hoe het bij het circuit was, antwoordde de superfan: "Heel veel oranje. Mensen gaan helemaal uit hun plaat, iedereen heeft er zin in. En de organisatie heeft tussen de races door entertainers ingezet die de boel opzwepen. Ze zeggen wel dat iedereen moet blijven zitten. Maar ja, als je dan dansmuziek hoort zijn er niet heel veel meer die zitten. Ik heb natuurlijk ook wel de foto's op social media gezien, maar van wat ik zelf hier meemaak zit iedereen redelijk uit elkaar hoor. Maar het is desondanks een feestje. En héél goed georganiseerd."

