Vrolijk beginnen kinderen aan nieuw schooljaar in gebouw dat minder fris is

"De vlag gaat uit", zegt een lachende moeder, voor de poort van protestantse basisschool De Wegwijzer in 's Gravenmoer. Het schooljaar gaat ook daar deze maandagochtend weer van start. De directeur hoopt dat het de laatste eerste schooldag in het gebouw aan de Grutterijstraat is. Want dat heeft zijn beste tijd wel gehad: "De muren zitten vol vocht en schimmel."

Om kwart over acht begint het nieuwe schooljaar. De kinderen kunnen niet wachten om naar binnen te gaan. ‘’Ik heb de juffrouw gemist’’, zegt de ene. Een ander is blij om naar groep drie te gaan: ‘’Ik ga eindelijk leren lezen en schrijven.’’ Maar het leukste van deze dag: ‘’We ontbijten op school!’’

De ouders zijn daar niet bij, maar ook voor hen voelt deze dag als een klein feestje. ‘’De vlag gaat uit vandaag’’, zegt een moeder met een lach. ‘’Het is toch wel druk met al die kinderen thuis. Maar het was ook heel leuk hoor.’’ Een vader sluit zich daarbij aan: ‘’Het was een leuke vakantie, maar ik ben ook blij dat de school weer begint’’, vertelt een vader.

Directeur Marc Jespers loopt rond en ziet hoe het schoolgebouw weer tot leven komt, met gevulde klassen en gekwetter van 110 kinderstemmen. Gezellig, maar het gebouw zelf is wel hoognodig aan vervanging toe. "De muren zitten vol vocht en schimmel, we hebben te weinig lokalen, de ramen moeten altijd openblijven en er is geen ventilatie’’, somt Jespers op.

Er liggen vergevorderde plannen voor een samenwerking met de openbare school, die nu nog tegenover ligt en vijftig leerlingen telt. Jespers: ‘’Samen willen we één kindercentrum starten. Hopelijk is dit het laatste volledige schooljaar hier en krijgen we volgende week groen licht voor nieuwbouw.’’ De bal ligt bij de gemeente Dongen.

Ondertussen wordt er in het huidige gebouw uit de jaren '70 nog maar het beste van gemaakt. ‘’Kijk, we hebben alle muren geverfd. We hebben keihard moeten werken om alles weer schoon te krijgen.’’

De directeur heeft zijn eigen kantoor al ingeleverd omdat er te weinig klaslokalen zijn. ‘’Maar er is veel meer mis. Tijdens corona hebben we geleerd dat ventilatie belangrijk is. Dat heeft deze school niet. De ramen moeten altijd openblijven, dat is gewoon koud.’’

