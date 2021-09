Jongen (16) krijgt vuurwapen tegen het hoofd tijdens overval in Breda

Drie jongens van zestien jaar oud zijn zondagavond rond elf uur op straat beroofd in Breda. Ze werden bedreigd met een vuurwapen, door twee mannen van rond de negentien jaar oud. Bij een van de slachtoffers werd dat wapen tijdens de overval tegen het hoofd gezet.

Politie zoekt tips

De politie is op zoek naar mensen die iets gezien hebben of informatie hebben over wie de verdachten zijn. Ook camerabeelden zijn welkom.