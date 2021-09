Publieksprijs bloemencorso Zundert voor 'Vreemde Vogels '

De creatie 'Vreemde Vogels' van Buurtschap ’t Kapelleke heeft de publieksprijs gewonnen bij het bloemencorso in Zundert. Dat heeft de organisatie maandagmiddag bekend gemaakt.

Het bloemencorso in Zundert kon dit jaar ondanks de coronamaatregelen toch doorgaan, al was het in iets andere vorm. De wagens reden niet door de straten van Zundert maar bleven allemaal stilstaan. Ze staan tentoongesteld op het terrein van de CLTV-veiling, daar kan het publiek ze bewonderen.