Wachten op privacy instellingen... Volgende Vorige vergroot 1/1 Binnenvaartschip op batterijen? Eerste exemplaar brengt bier naar Moerdijk

Het eerste Nederlandse binnenvaartschip dat vaart op verwisselbare elektrische batterijen - de Alphenaar - is maandagmiddag aangekomen in zeehaven Moerdijk. Het vertrok eerder die dag vanuit Alphen aan de Rijn met een lading voor bierbrouwer Heineken. De 'Alphenaar' hoeft niet lange tijd aan de stekker te liggen, maar kan bij het laden en lossen een nieuwe batterij aan boord hijsen en de reis voortzetten.

Toch hoopt initiatiefnemer Willem Dedden, directeur van het bedrijf Zero Emission Services (ZES), dat er op de kade van de zeehaven Moerdijk nog dit jaar een speciale laadpaal voor het binnenvaartschip komt.

Trots vertelt Dedden: "Dit is de toekomst van de binnenvaart. Geen uitstoot van kooldioxide, geen uitstoot van stikstof, geen fijnstof en minder lawaai. Dit is wat we willen."

"Nu willen we zo snel mogelijk uitbreiden, natuur en milieu vragen daar om."

Op korte termijn wil Dedden met zijn bedrijf acht schepen op batterijen in het water hebben liggen. "Het eerste schip vaart nu en dat kunnen we aan iedereen laten zien. Er is best wat scepis en vind ik prima. Maar nu willen we zo snel mogelijk uitbreiden, want natuur en milieu vragen daar om."

Het elektrische schip gaat op en neer varen tussen Moerdijk en Alphen aan de Rijn voor bierbrouwer Heineken.

"In Rotterdam, in Alblasserdam, in Den Bosch en hier in Moerdijk willen we zo snel mogelijk laadstations."

Nu is er voor binnenvaartschepen - zoals inmiddels wél voor elektrische auto's - nog geen netwerk van laadpalen, maar dat moet dus veranderen. "In Rotterdam, in Alblasserdam, in Den Bosch en hier in Moerdijk willen we zo snel mogelijk tot de realisatie van laadstations komen", aldus Dedden.

Tot die tijd moet de batterijen-wisseltruc de schepen aan het varen houden.

Het elektrische binnenvaartschip in de haven van Moerdijk vergroot

Die batterijen, die ZESpacks heten, zijn net zo groot als containers en zijn goed voor 50 tot 100 kilometer varen. Deze accu's worden sinds april op spanning gebracht met groene stroom op het eerste laadstation voor binnenschepen, in de haven van Alphen aan den Rijn.

De binnenvaart is nu nog verantwoordelijk voor zo'n 5 procent van de totale uitstoot van kooldioxide in Nederland. Het bedrijf wil in 2030 dertig uitstootloze vaarroutes realiseren. Daarmee wordt 360.000 ton kooldioxide en 2.800 ton bespaard.

Het schip heeft twee containers aan boord met accu's. (Afbeelding: zero emission services) vergroot

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.