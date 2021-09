Steekpartij bij zorginstelling in Udenhout, man opgepakt

Foto: Tony de Kort/SQ Vision vergroot

Bij een zorginstelling in Udenhout is maandagmiddag iemand neergestoken. Een verdachte, een man met een beperking, is opgepakt.

Janneke Bosch Geschreven door

De steekpartij gebeurde bij een locatie van het ASVZ aan de Schoorstraat in Udenhout. Dat is een begeleid-wonen-locatie voor mensen met een beperking.

Er is één persoon gewond geraakt, die wordt met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Er was ook een traumahelikopter opgeroepen, maar die is in de lucht weer omgedraaid.

Een getuige zegt dat hij een mes in het gras ziet liggen, dat door de politie inmiddels is afgezet met linten. Het is nog onduidelijk wat er precies is gebeurd.

Foto: Toby de Kort/SQ Vision vergroot

Foto: Toby de Kort/SQ Vision vergroot

Foto: Jack Brekelmans/SQ Vision vergroot

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.