Denise kreeg haar vaccinaties in België, maar de corona-app werkt nergens

De 32-jarige Denise Luijpen woont in Woensdrecht en werkt over de grens in een Antwerps ziekenhuis. Daar kreeg ze dan ook haar coronavaccinaties, maar veel kan ze er niet mee. Zowel in Nederland als in België krijgt ze de speciale corona-app namelijk niet aan de praat. "De GGD adviseerde dan maar een derde prik te gaan halen."

Als Nederlander kun je de CoronaCheck-app gebruiken, het RIVM zorgt dat je vaccinatie daarin vastgelegd wordt. Dat geldt voor prikken gezet door huisartsen, ziekenhuizen en de GGD. Vaccinaties gezet in Belgische ziekenhuizen horen daar niet bij. In België hebben ze een eigen corona-app, maar die kun je alleen gebruiken als je in België woont. Dat is het probleem van Denise in een notendop.

Weggestuurd bij Clouseau

Luijpen heeft wel een brief waarin staat dat ze gevaccineerd is. Maar liever wil ze gewoon de app kunnen gebruiken. Zeker nadat ze afgelopen weekend merkte dat niet iedereen zich raad weet met het stukje papier. "Zaterdag wilde ik naar Clouseau in het openluchttheater Rivierenhof in Antwerpen", vertelt ze. Maar ze mocht er niet in: "Ik kon weer naar huis, en het geld ben ik kwijt. Met de brief gingen ze niet akkoord."

Ze baalt enorm van de situatie en is bang dat dit probleem zich vaker voor gaat doen. "Ik kan niks, want overal vragen ze om die app. In Belgische pretparken moet je hem ook laten zien, en bij evenementen."

Derde prik?

Al twee maanden probeert Denise de zaak op te lossen, zonder succes. De huisarts, de GGD, niemand kon haar aan een oplossing helpen. Ook de Belgische overheid en het ziekenhuis waar ze werkt weten niet wat ze met de situatie aan moeten.

Wel kreeg ze een opvallende tip van een GGD-medewerker. "Die adviseerde naar de GGD te gaan en te zeggen dat ik corona heb gehad. Als ik nog één prik kan krijgen sta ik in ieder geval in het Nederlandse systeem." De GGD-medewerker gaf aan dat ze dit 'eigenlijk niet mocht zeggen'. Denise bedankte voor deze derde prik.

Mogelijke oplossing

Een medewerker van de CoronaCheck-app helpdesk bevestigt dat in dit specifieke geval een QR-code in de Belgische of de Nederlandse app inderdaad niet mogelijk is. Mogelijk verandert dit de komende weken nog.

Wel geeft de helpdesk aan dat een papieren certificaat overal voldoende zou moeten zijn. Een brief met de vaccinatiegegevens is evenveel waard als de QR-code en mag dus niet aan de deur geweigerd worden. Helaas was dat in ieder geval bij het openluchttheater niet bij iedereen bekend. Denise hoopt snel alsnog gebruik van de app te kunnen maken. "Ik ben er wel klaar mee, ik heb de prikken al maanden."

