Man opgepakt voor inbraken in flat Oudenbosch waar balkons instortten

Een man van 43 uit Breda is opgepakt na inbraken in het appartementencomplex in Oudenbosch, waar vorige week twee balkons instortten. De bewoners moesten noodgedwongen hun huis uit nadat dat was gebeurd. Inbrekers grepen de kans aan om op roverstocht te gaan.

De man werd maandag in zijn huis in Breda aangehouden. De politie kwam hem op het spoor door camerabeelden die tijdens de inbraak zijn gemaakt. Bij de diefstal werd uit één appartement een camera gestolen, in het andere appartement werd niets weggehaald.

De man is opgepakt en zit vast. Hij wordt door rechercheurs verhoord.

Bewoner had inbraak eerst niet door

De bewoner van de flat, Rob van der Griend, had in eerste instantie niet door dat er was ingebroken, vertelde hij eerder aan Omroep Brabant. "Ik kreeg zaterdagochtend een berichtje van de mensen die schuin boven mij wonen dat er bij hen was ingebroken. Hun alarm was afgegaan. Ik ben meteen hier naartoe gegaan om hen te steunen. Natuurlijk ben ik toen ook even in mijn eigen appartement gaan kijken, maar daar leek niets aan de hand."

Later zag Rob dat een raam loszat en er een stoel uit de eetkamer voor het raam stond. "Ik ben gaan kijken wat ik miste. Toen ontdekte in dat mijn cameratas met daarin mijn spiegelreflexcamera was verdwenen."

Het vreemde is dat zijn laptop, tv en Playstation niet werden meegenomen. Rob legt uit: "Ik denk dat er meerdere inbrekers waren, die zich hebben opgesplitst in het complex. Toen het alarm bij de bovenburen afging, zijn ze denk ik zo geschrokken dat ze er meteen vandoor zijn gegaan."

