Scheuren in gebouw waar balkons neerstortten al in april gemeld

De scheur in de muur langs het balkon (foto: Jacqueline Bakker) Ook in de vloer van de galerij zat een scheur (foto: Jacqueline Bakker)

Jacqueline Bakker had al maanden geleden een grote scheur in de muur langs haar balkon aan de Luitenant Looymanshof in Oudenbosch. Ook in de vloer van de galerij zaten scheuren. Daarover trok ze ook aan de bel bij Nederwoon, de beheerder van het gebouw. Maar het bleef lang stil aan de andere kant. "Ik heb eigenlijk nooit een reactie gehad." Donderdagochtend stortten twee balkons van andere bewoners in het complex naar beneden.

In april van dit jaar stuurde Jacqueline een mail met foto's naar de klantenservice van Nederwoon. Ze maakte zich zorgen over de scheuren in haar balkon en de muren. "Als ik een mail stuur met zulke foto's, dan moet daar toch meteen actie op worden ondernomen?" Maar Jacqueline heeft niemand gezien. "En ik ben elke dag thuis. En daarbij: als ik een mail stuur met een klacht en ze sturen er iemand op af, dan laat je dat toch even weten?"

"Ik heb teruggestuurd: natuurlijk zijn de problemen niet opgelost!"

Pas in juli kwam er een mailtje terug van de klantenservice van Nederwoon, met de vraag of de door haar aangekaarte 'onderhoudsmeldingen reeds zijn verholpen'? Het maakt Jacqueline alleen maar bozer. "Ik heb ze een mail teruggestuurd: natuurlijk zijn de problemen niet opgelost!" Was het maar zo, want dan had het drama van donderdag wellicht voorkomen kunnen worden, denkt ze. "Dan was dit nu allemaal niet gebeurd."

De vastgoedmanager van Nederwoon, Sander Meeboer, kan zich niets voorstellen bij de klachten van Jacqueline. Als er meldingen worden gedaan over scheuren in een gevel of balkon dan wordt daar altijd actie op ondernomen, zegt hij. "Daar steek ik mijn hand voor in het vuur." Hij denkt dat dat in dit geval ook is gebeurd. "Dat er vanuit klantenservice wordt gemaild of de klacht verholpen is, is voor mij een signaal dat er opvolging aan gegeven is."

"Ik hoor dat mensen die hier al langer woonden, al eerder meldingen hebben gedaan."

Maar wat er dan precies zou zijn gedaan aan de scheuren in het balkon van Jacqueline, kan hij niet zeggen. "We richten ons nu op wat er nú moet gebeuren. We kijken nu alleen vooruit. De rest komt later." Hij is dan ook niet genegen om te checken in de administratie wat er met de klachten van Jacqueline is gebeurd.

Volgens Jacqueline is ze niet de enige die heeft geklaagd bij Nederwoon over scheuren in muren en balkons. "Ik hoor dat mensen die hier al langer woonden, al eerder meldingen hebben gedaan. Maar toen woonde ik hier nog niet. Ik woon hier pas vier jaar. Ik heb er in ieder geval zelf melding van gemaakt."

