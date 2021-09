Ingestorte balkons: bewoners appartementencomplex mogen nog niet naar huis

De bewoners van het appartementengebouw aan het Luitenant Looymanshof in Oudenbosch slapen vrijdagnacht nog niet in hun eigen bed. Donderdag braken spontaan twee balkons af, waarna het hele gebouw uit voorzorg werd ontruimd. De gemeenten wacht eerst de resultaten af van het onderzoek door een constructeur.

Vrijdagochtend is een bedrijf begonnen met het stutten van de overige balkons. "Die werkzaamheden duren zeker tot in de loop van zaterdag", zegt een woordvoerster van de gemeente Halderberge.

De 45 bewoners van 32 appartementen werden donderdag ondergebracht in sporthal De Beuk. "Het merendeel van de bewoners is al opgevangen door familie of vrienden. Dat hebben ze zelf geregeld. Voor vier bewoners hebben we een hotelovernachting geregeld en dat zal voor de komende nacht ook zo zijn"