Bewoners voorlopig niet terug naar flatgebouw waarvan balkons afbraken

De bewoners van het complex waarvan donderdagmorgen vroeg twee balkons instortten, mogen in ieder geval donderdag niet terug naar huis. Dat laat burgemeester Roks weten. Het lukt de beheerder van het pand niet om de keuring van het gebouw op tijd rond te krijgen.

De gemeente had donderdagmiddag nog een keuringsrapport geëist van de eigenaar van het gebouw, om te zien of de bewoners veilig terug zouden kunnen naar hun woningen. Maar het lukt niet om dat rapport op tijd af te krijgen. Daarom heeft de gemeente nu besloten het pand donderdag definitief te ontruimen.

De eigenaar is overigens niet de verhuurder NederWoon, maar een beheermaatschappij die het gebouw in eigendom heeft als belegging.

Er zijn hekken om het gebouw heen geplaatst en bewoners mogen in kleine groepjes nog even naar binnen om wat spulletjes op te halen voor de komende nacht. Die kunnen ze dus niet thuis doorbrengen.

"Je verwacht niet dat zoiets zomaar kan gebeuren"

Het is nog steeds de verantwoordelijkheid van de eigenaar van het pand om zo'n inspectierapport te laten maken. Daarna gaan bouwkundig medewerkers van de gemeente dat controleren. Wanneer dat precies gaat zijn, kon de burgemeester niet zeggen. De bewoners van het complex aan het Luitenant Looymanshof zijn nu ondergebracht in sporthal De Beuk.

Roks vertelt dat hij zich kapot schrok toen donderdagmorgen de telefoon ging. "Je verwacht niet dat zoiets zomaar kan gebeuren, maar ik ben ook dankbaar dat er niemand gewond is geraakt. Je zal maar net een sigaretje roken op je balkon of een bakje koffie drinken in de ochtend. Dit had zomaar heel anders af kunnen lopen, dat beseffen we goed."

"We gaan kijken of er meer panden in de gemeente op deze manier zijn gebouwd."

Een bouwkundig medewerker van de gemeente heeft vroeg in de ochtend alle andere balkons van het complex geïnspecteerd. In nog vier andere balkons zaten scheuren en de situatie was zorgelijk, zegt Roks. "Toen hebben we besloten tot ontruiming. De veiligheid van de bewoners is het allerbelangrijkst."

Hoe het precies komt dat de balkons instortten, is nog niet te zeggen, vertelt de burgemeester. "Het is iets bouwkundigs, het heeft te maken met hoe de betonplaat zit ingeklemd in de muur. Maar dat is een te technisch verhaal."

Het instorten van deze balkons is aanleiding om ook andere gebouwen die in dezelfde periode zijn gebouwd, eens goed onder de loep te nemen. "We gaan kijken of er meer panden zijn die op deze manier zijn gebouwd, zodat zoiets nooit meer gebeurt."

"Het is natuurlijk heel ernstig dat er scheuren zijn."

Het is nog te vroeg om te spreken over de verantwoordelijkheid voor het instorten, vindt de burgemeester. Al geven bewoners aan dat ze meermalen aan de bel hebben getrokken dat er scheuren te zien waren in hun muren en balkons. "Dat er scheuren zijn is natuurlijk een zeer ernstige zaak", zegt Roks. "Daar gaan we ook zeker het gesprek over aan met de eigenaar van het complex."

