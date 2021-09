Experts reageren op foto's van de ingestorte balkons in Oudenbosch

Foto: Christian Traets/SQ Vision. vergroot

De foto’s en videobeelden van de afgebroken balkons aan het appartementencomplex aan de Luitenant Looymanshof in Oudenbosch laten een grote ravage zien. Hoe kon dit gebeuren, is de grote vraag. Onderzoek zal dat uit moeten wijzen, maar experts hebben er wel direct wat eerste gedachten bij.

Simon Wijte is hoogleraar aan de faculteit Bouwkunde van de TU Eindhoven en werkt bij adviesbureau Hageman in Rijwijk. Hij was onder meer betrokken bij het onderzoek rond de ingestorte parkeergarage in aanbouw, bij Eindhoven Airport.

Donderdagochtend scrollt hij langs de verschillende nieuwsmedia die berichten over de ingestorte balkons in Oudenbosch. “Je ziet dat de schade er anders uitziet bij het bovenste balkon dan bij het balkon, dat is meegenomen in de val. De problemen zaten bij het bovenste balkon.”

'Probleem bijna altijd de wapening'

Op afstand een harde conclusie trekken over wat er speelt in Oudenbosch, is onmogelijk. Maar: “Het probleem zit bijna altijd in de wapening: de hoeveelheid, de positie en de kwaliteit ervan. Bijna nooit in het beton. Ook betonrot is bijvoorbeeld een probleem dat ontstaat door roesten van de wapening.”

Overigens is betonrot niet het eerste waar hij aan denkt: “De wapening gaat dan roesten en uitzetten en drukt het beton kapot. Er springen dan stukken beton vanaf. Dat valt op, dus dan kun je verwachten dat mensen dat melden voordat het zo misgaat.”

Wijte verwacht dat meerdere partijen een onderzoek zullen instellen, omdat verzekeraars, de gemeente en een eventuele vereniging van eigenaren allemaal het naadje van de kous zullen willen weten.

'Sjongejonge...'

Volgens Leo Abelen, bouwkundig schadedeskundige met een eigen adviesbureau in Erp, zal het dan waarschijnlijk snel duidelijk zijn waar het misging. “Ter plekke kun je prima kijken hoe de wapening is afgebroken en wat beton eromheen weghalen. Dan heb je het waarschijnlijk snel gezien.”

Abelen ziet al jaren bouwkundige schades, maar kan een geschokte kreet niet onderdrukken als hij de foto’s ziet. “Sjongejonge… maar goed dat daar niemand buiten was.”

Ook slaat hij aan op het bouwjaar van de appartementen met balkons: 1986. “Zoiets verwacht je eerder bij oudere gebouwen uit de jaren zestig. Toen wisten ze nog veel minder goed hoe je met beton moet omgaan. 1986 was wel middenin de bouwcrisis, toen er heel hard en snel gewerkt moest worden. Maar of dat er iets mee te maken heeft, kan ik natuurlijk helemaal niet zeggen.”

