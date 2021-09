1/1 Ook scheuren in andere balkons van flat in Oudenbosch

Het gevaar is mogelijk nog niet geweken na het instorten van twee balkons aan het Luitenant Looymanshof in Oudenbosch. Ook meerdere andere balkons van de flat hebben scheuren, meldt de veiligheidsregio donderdagochtend.

Bewoners van de flat wordt geadviseerd om niet op hun balkon te komen. "Zij mogen voorlopig nog wel in hun woning blijven", vertelt een woordvoerder van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant. Op dit moment wordt onderzocht of de scheuren alleen in de balkons zitten of ook in andere delen van de flat. Ook wordt gekeken of verdere maatregelen nodig zijn.