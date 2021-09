Bewoners na neerstorten van balkons: ‘We hadden allemaal dood kunnen zijn'

Wachten op privacy instellingen... Volgende Vorige vergroot 1/1 Bewoners flat Oudenbosch over ingestorte balkons

Bewoners van het appartementengebouw in Oudenbosch waarvan twee balkons zijn neergestort, zijn woedend en bang. Maar ze zijn niet verrast. Al jaren geleden trokken bewoners aan de bel met zorgen over de balkons. "We hadden allemaal dood kunnen zijn."

De 25-jarige Shiva Kerdel kan het haast niet geloven, zegt hij. Het was zijn balkon dat als eerste instortte woensdagnacht. Woensdag stond hij nog nietsvermoedend op zijn balkon om een spin vrij te laten die hij gevangen had,

"Bij ieder piepje en kraakje dat ik nu hoor gaat mijn hart tekeer. Wat kan er nog meer instorten hier?”

Het appartementencomplex werd in 1986 gebouwd. “Ik woon hier vier jaar. Toen ik hier net woonde, zei ik tegen de beheerder dat mijn balkon scheurtjes had en een beetje scheef hing. Daar is toen niets mee gedaan."

"We hadden dood kunnen zijn."

Het voelt allemaal een beetje onwerkelijk, zegt Shiva. De gedachte dat dat anders had kunnen aflopen, laat hem maar niet los. “We praten veel met elkaar nu. Veel bewoners laten weten dat ze ontevreden zijn over de service hier en dat ze al jaren geleden klagen over de balkons."

In het appartementencomplex wonen veel ouderen. Een van hen is Wil Mathijsen die direct onder de twee ingestorte balkons woont. Wil is geshockeerd door wat er is gebeurd. "Ik hoorde wat rommelen boven. Ik dacht eerst dat iemand iets liet vallen", vertelt ze trillend en met tranen in haar ogen.

"Er was een enorme klap. Ik dacht dat er een vliegtuig door de geluidsbarrière ging.” Een buurvrouw zegt dat het leek 'alsof er een auto naar binnen was gereden'. Toen werd het even stil, vertelt de geschrokken bewoonster. Toen ze naar buiten keek zag ze de brokstukken voor haar raam liggen.

"We hebben dit al jaren geleden aangegeven."

Wil laat vanuit haar woonkamer zien wat de schade is. Haar hele tuin ligt vol met bakstenen, hekwerk en planten. "Normaal zit ik hier altijd met een vriendin", zegt ze huilend. "Dit had heel anders kunnen aflopen. We hadden allemaal dood kunnen zijn."

De bewoonster staat niet meer met een gerust hart in haar woonkamer. "Ik ben heel erg bang dat er nog wat naar beneden komt en door het raam gaat." En die angst is er niet zonder reden. Overal in het complex zitten scheuren. Dat is ook de reden dat niemand meer op het balkon mag komen.

Ook buurtbewoonster Jacqueline Bakker is woedend. Ze zegt dat dit probleem welbekend was bij de beheerders. "We hebben dit al jaren geleden aangegeven bij de woningbouwstichting. Dat dit nu gebeurt is geen verrassing", besluit ook Jacqueline.

De burgemeester van Halderberge is geschrokken door de gebeurtenissen en zegt te gaan zorgen dat de eigenaar van het pand maatregelen neemt.

