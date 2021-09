Opvang vluchtelingen: 9 gemeenten Midden-Brabant willen samen plek zoeken

Het azc in Oisterwijk (archieffoto). vergroot

Waar moeten vluchtelingen, Afghanen die nu naar ons land komen bijvoorbeeld, straks worden opgevangen? Negen gemeenten in Midden-Brabant denken daar samen over na. Ze komen met meerdere opties: van het opzetten van tijdelijke onderkomens tot het versneld opnemen van statushouders die nu in een azc zitten.

Op verzoek van demissionair minister Kajsa Ollongren komen alle gemeenten begin september samen onder leiding van commissaris van de Koning Ina Adema. Dan wordt gekeken wat nodig is om ervoor te zorgen dat er geen vluchtelingencrisis ontstaat zoals in 2015.

De negen gemeenten, Dongen, Gilze en Rijen, Goirle, Heusden, Hilvarenbeek, Loon op Zand, Oisterwijk, Tilburg en Waalwijk, willen er alles aan doen om crisisnoodopvang in tenten en sporthallen te voorkomen. Zij nemen daarom een voorschot.

“We willen samen voorkomen dat de regionale samenleving overbelast wordt”, zegt de Oisterwijkse burgemeester Hans Janssen, namens de negen gemeenten. “Brabanders zijn hartelijke mensen, maar de combinatie van te veel nieuwkomers en te weinig vrijwilligers op één plek zou funest zijn voor het draagvlak.”

Plannen nog niet prijsgeven

Volgens een woordvoerder van de provincie is er vooral behoefte aan extra woonruimte voor statushouders met een verblijfsvergunning die nu vastzitten in een azc. De doorstroom van azc naar opvang in de gemeenten is moeizaam, waardoor er nu geen plaats is voor de Afghanen. Die worden op dit moment opgevangen door defensie in vijf kazernes buiten Brabant.

De negen gemeenten willen de precieze plannen nog niet prijsgeven. “We gaan niet mensen confronteren met plannen waarvan het nog maar de vraag is of ze ooit doorgang vinden. De provincie kan nu eerst aan de slag met de opties die vanuit de Brabantse regio’s worden aangereikt. We gaan ervan uit spoedig te horen welke opties verder kunnen worden uitgezocht”, zegt Hans Janssen.

‘Oog voor andere woningzoekenden’

Naast mogelijkheden voor de acute opvang van vluchtelingen, onderzoeken de regiogemeenten hoe ze sneller meer mensen met een verblijfsvergunning uit de azc’s op kunnen nemen. “Hen opnemen vergt, ook in verband met de krappe woningmarkt, meer dan een week voorbereiding”, zegt burgemeester Hans Janssen.

“Nederland heeft de morele plicht te zorgen voor mensen in nood, dat vinden gelukkig heel veel mensen. Ik kan me echter voorstellen dat mensen aarzelen als er in ineens in jouw straat een aantal nieuwkomers komt wonen. We staan pal voor het belang van ál onze inwoners. Dat betekent ook dat de gemeenten oog houden voor andere woningzoekenden.”

