Praktijkonderwijs nu weer echt in de praktijk: 'Achterstanden wegwerken'

Het nieuwe schooljaar gaat ook weer van start op praktijkschool De Rijzert in Den Bosch. Vanwege corona moesten veel leerlingen het nodige praktijkonderwijs missen. Met extra geld van de overheid moeten de ontstane leerachterstanden worden weggewerkt. "Het is heel welkom en voor ons zeker genoeg", vertelt directeur Noortje van den Boogaart.

Hoewel het nieuwe schooljaar eigenlijk nog op gang moet komen, slaat de school een bezoekje van demissionair onderwijsminister Arie Slob, die maandag een rondje langs scholen in Nederland maakt vanwege de start van het nieuwe schooljaar, niet af. De Rijzert ziet het als een kans om praktijkonderwijs nog wat steviger op de kaart te zetten.

Het groepje leerlingen dat speciaal voor het Haagse bezoek op maandag al klaarstond voor de praktijklessen was snel gevonden, zegt Van den Boogaart. In coronatijd moesten ze het praktijkonderwijs missen, dus nu het weer kan zijn ze er graag bij.

"Zeker in de horeca en de techniek zijn achterstanden ontstaan."

De schooldirecteur is blij met het extra geld dat door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) beschikbaar is gesteld om de achterstanden in te halen. "Niet iedere leerling heeft extra praktijklessen nodig, maar zeker in de horeca en de techniek zijn achterstanden ontstaan."

Techniek is ook de keuze van Mitch (13). “Ik ben altijd al met mijn vader aan het sleutelen.” Op de basisschool was hij vaak boos en dan ontstond er ruzie. Daar heeft hij op De Rijzert geen last meer van.

Hier ontdekte hij dat hij niet de enige is die met zijn boosheid geen raad weet. ”Als ik hier boos ben word ik de gang op gestuurd en komt er een docent met me praten. Die methode werkt", zegt Mitch.

"En dan ga je in gesprek met de bewoner."

Samen met Jaycee (15) en Ashwaq (15) leidt hij de minister rond. Voor Jaycee is de praktijkschool een tussenfase op weg naar het mbo. Ze kwam er binnen met rekenachterstanden en een hindernis vanwege dyslexie. Net als Ashwaq wil ze door in de verzorging.

Ze laten minister Slob de nagebouwde verpleeghuiskamer zien. Wijzend naar de foto’s zegt Ashwaq: "En dan ga je aan de hand van deze foto’s in gesprek met de bewoner."

Anderhalf uur heeft minister Slob uitgetrokken voor zijn bezoek. “Als je ziet met hoeveel passie hier gewerkt wordt en hoe ze in deze coronatijd weer vooruit willen kijken. Ik vind dat hartverwarmend.”

"Deze school is echt een aanrader."

De versgebakken taart die hij van Damilia (17) krijgt neemt hij met een gevatte opmerking in ontvangst. Hij weet inmiddels dat het haar droom is om bij defensie in de catering te gaan werken. "Als ik die taart nou aan de minister van Defensie geef, helpt dat misschien wel.” Damilia moet erom lachen. “Deze school is echt een aanrader”, geeft ze hem nog mee.

Aan haar zal het niet liggen dat het praktijkonderwijs niet zo bekend is. Van alle leerlingen in het basisonderwijs stroomt echter maar drie procent door naar het praktijkonderwijs.

"Het is jammer dat het niet meer bekend is", aldus de schooldirecteur. Zo’n Haags bezoek helpt om die bekendheid te vergroten, geeft ze toe.

