Felle brand leidt tot grote schade aan huis en schuurtjes in Sint-Oedenrode

De tuin van een huis en twee schuurtjes aan de Frederikstraat en de Wilhelminastraat in Sint-Oedenrode zijn afgelopen nacht zwaar beschadigd bij een brand. Het vuur brak tegen drie uur uit en begon door nog onbekende oorzaak in een van die schuurtjes. Binnen de kortste keren was er sprake van een felle brand. Er raakte niemand gewond.

Hans Janssen & Ista van Galen Geschreven door

Een huis aan de Wilhelminastraat is korte tijd door de brandweer nat gehouden om te voorkomen dat ook hier schade zou ontstaan.

Ineens wel erg warm

"Het was wel schrikken vannacht", vertelt een man die tijdelijk in het huis woont van zijn moeder, die op vakantie is. Volgens hem is de brand ontdekt door achterburen. "Die hadden hun nachtdienst achter de rug en waren nog wakker toen ze voelden dat het opeens wel erg warm werd in huis. Hun kat begon ook raar te doen. Vervolgens ontdekten ze de brand. Het vuur moet zijn ontstaan in de schuur van mijn buren, maar we weten niet hoe."

De achterburen bevestigen dat ze tegen drieën 'gerommel en een knal' hoorden. "We deden daarop de gordijnen open en zagen alleen maar rook en vlammen. Mijn man is direct naar buiten gerend en hij heeft de buurt gewekt en naar buiten gestuurd. Ik heb ondertussen de brandweer gebeld", vertelt de vrouw van het wakkere stel. Hun huis liep amper schade op, de tuin van de schuur die in brand stond des te meer.

Gelukkig geen gewonden

"Eén van de schuurtjes is ook compleet afgebrand. Mijn schuur is ook een beetje beschadigd, vooral het dak, maar dat is te overzien. Gelukkig is niemand gewond geraakt, dat is het belangrijkste", aldus de man die tijdelijk in de buurt woont.

Omwonenden keken toe hoe brandweerlieden het vuur, dat snel om zich heen greep, probeerden te blussen. Voor de klus zijn zeker drie wagens ingezet. Stichting Salvage, dat gedupeerden van de brand in de eerste uren bijstaat, werd ingeschakeld om hulp te verlenen.

Het bluswater herinnert aan de brand van afgelopen nacht (foto: Ista van Galen). vergroot

Brandweerlieden kijken toe (foto: Sander van Gils/SQ Vision Mediaprodukties). vergroot

Het vuur werd van alle kanten bestreden (foto: Sander van Gils/SQ Vision). vergroot

Er kwam veel rook vrij (foto: Sander van Gils/SQ Vision). vergroot

