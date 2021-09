Coronanieuws: 270 besmettingen, scholen meteen broeinest na vakantie

15.15

Het aantal oververmoeide mensen in Nederland neemt toe, laten Arbodiensten Arbo Unie en ArboNed dinsdag weten. Zaterdag meldde vakbond CNV nog dat uit eigen onderzoek was gebleken dat het aantal mensen dat tegen een burn-out aanzit was verdubbeld tot een op de vijf.

"In de praktijk zien bedrijfsartsen in de spreekkamers bij Arbo Unie dat inderdaad meer mensen oververmoeid zijn", zegt een woordvoerster van Arbo Unie. De arbodienst constateert tegelijkertijd dat het aantal mensen met een burn-out wel gelijk is gebleven.

Volgens ArboNed is de gemiddelde verzuimduur door psychische klachten tussen juli 2020 en juni 2021 met vier dagen gestegen naar 237 dagen. Een burn-out duurt gemiddeld 293 dagen. "Als we niet naar jaargemiddelden maar naar verzuimpercentages per maand dit jaar kijken, dan zien we een licht stijgende trend in het psychisch verzuim vanaf februari", zegt een woordvoerster. ArboNed komt later dit jaar met een uitgebreide analyse, waarin ook meer aandacht is voor psychisch verzuim.