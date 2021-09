Coronanieuws: miljoenen over voor door corona getroffen zorgmedewerkers

Ook deze dinsdag houden we je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op coronagebied in én buiten Brabant.

Tijdens de tweede lockdown - die tot de eerste maanden van 2021 duurde - kregen wekelijks gemiddeld 218 op de 100.000 jongeren zo'n geneesmiddel voorgeschreven, ten opzichte van 202 op de 100.000 in dezelfde periode in 2019. Voor andere leeftijdsgroepen lijken de coronamaatregelen geen grote effecten te hebben gehad op het aantal voorgeschreven geneesmiddelen tegen depressie en angst, aldus Nivel. Het onderzoek is gebaseerd op gegevens van ongeveer 350 huisartsenpraktijken.

Het gaat om 30.000 euro voor iemand die op de ic lag en 50.000 euro voor nabestaanden, geld dat door het fonds bij onder anderen particulieren is geworven voor dit doel. Volgens de zegsvrouw is het ZWiC gewoon nog niet bij iedereen bekend. "Laatst meldde zich iemand die via Facebook had begrepen dat het bestond." Ook zit er volgens haar vaak een lange periode tussen ziekte of overlijden en de aanvraag. "Mensen zijn in zo'n heftige tijd vaak met heel andere dingen bezig dan financiën."

De Stichting Zorg na Werk in Coronazorg (ZWiC) heeft nog 5,8 miljoen euro in het fonds voor zorgmedewerkers die door corona op de ic zijn beland en voor de nabestaanden van zorgmedewerkers die aan het virus zijn bezweken. Volgens een woordvoerster moeten er nog tientallen mensen zijn die in aanmerking komen voor een bijdrage. Gegevens van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) geven daar volgens haar alle aanleiding toe.

Het CBS becijfert dat bijna 26.000 wo-studenten vanuit hun ouderlijk huis naar een universiteitsstad verhuisden om daar op zichzelf te gaan wonen. Dat is een trendbreuk, want in de drie jaar ervoor namen telkens zo'n 22.000 universiteitsstudenten die stap.

Na een jarenlange afname zijn vorig jaar weer meer studenten op kamers gaan wonen. Dat geldt in elk geval voor studenten die aan een universiteit of een andere vorm van wetenschappelijk onderwijs (wo) gingen studeren na de zomer van coronajaar 2020.

Dit blijkt uit onderzoek van het Algemeen Dagblad naar de actuele gegevens over wachttijden in ziekenhuizen en zelfstandige klinieken. Sinds 1 augustus moet die informatie elke twee weken openbaar worden gemaakt.

De wachttijden voor behandelingen lopen in de meeste ziekenhuizen nog altijd op. Terwijl beloofd was dat patiënten die door corona wachten op uitgestelde zorg sneller geholpen zouden worden, laten de meeste behandelingen juist nog langer op zich wachten.

Nauwelijks schommelingen in cijfers

Het aantal positieve coronatests gaat niet echt omhoog, maar zeker ook niet omlaag. In de afgelopen week zijn vrijwel evenveel nieuwe gevallen vastgesteld als in de week ervoor. In de zes dagen na de laatste update zijn 15.432 positieve tests geregistreerd, gemiddeld 2572 per dag. Daarmee zou het weekcijfer op ongeveer 18.000 kunnen uitkomen, wat een toename van zo'n 2 procent zou zijn.

Ook het aantal coronapatiënten dat in de afgelopen week is opgenomen in ziekenhuizen, zal met iets meer dan vierhonderd waarschijnlijk vergelijkbaar zijn met voorgaande weken. Ook het aantal gemelde sterfgevallen door corona blijft vermoedelijk redelijk stabiel: tussen de veertig en vijftig.

De definitieve cijfers worden later deze dinsdag bekend gemaakt door het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

Veel minder dronken kinderen in ziekenhuis

Het aantal kinderen dat met een alcoholvergiftiging werd opgenomen is tijdens de twee lockdowns fors gedaald. Dit staat in een onderzoek, waarvan NRC Handelsblad melding maakt. De studie is verricht door kinderarts Nico van der Lely, een topdeskundige op dit gebied, en promovenda Louise Pigeaud. Hun bevindingen worden gepubliceerd in 'The journal of adolescent health'. Voor het onderzoek zijn ook gegevens opgevraagd in Oost-Brabant.

Van der Lely, oprichter van Nederlands eerste alcoholpoli, in het Reinier de Graaf-ziekenhuis in Delft, vergeleek het aantal intoxicaties onder jongeren van twaalf alcoholpolis voor, tijdens en na de lockdowns in 2019 en 2020. Terwijl er in 2019 gemiddeld 24 jongeren per maand werden opgenomen, kelderde dat aantal met 70 procent tijdens de eerste intelligente lockdown (medio maart - eind mei 2020).