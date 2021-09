De R is weer in de maand: dit verwachten huisartsen van het griepseizoen

Huisartsen verwachten een mild griepseizoen (foto: ANP). vergroot

Er zijn nog weinig mensen die zich met griepklachten melden bij hun dokter. Brabantse huisartsen verwachten de komende weken wel een stijging te zien, afhankelijk van de geldende coronamaatregelen en hoe goed mensen zich daaraan houden.

Corrado Francke Geschreven door

Remon Hendriksen, huisarts in Best, merkt dat er nog weinig griepklachten zijn. "In deze tijd van het jaar is het gebruikelijk, maar in de komende weken zie je wel vaak een toename", vertelt hij. Hendriksen voorspelt dat de stijging niet zo hevig is, als de anderhalvemeterregel blijft.

Dat is in lijn met de cijfers van het RIVM: de stijging van het aantal griepgevallen begon de afgelopen vier jaar eind september. In 2020 viel het aantal mensen dat zich met griepklachten bij de huisarts meldde mee. "We hebben het afgelopen jaar gezien dat afstand houden en handen wassen een zeer effectieve maatregel is tegen de griep", benadrukt hij.

"Wat de maatregelen zijn en in hoeverre mensen zich eraan houden, gaat bepalend zijn."

Dat ervaart ook een huisarts in Oosterhout, die niet bij naam genoemd wil worden. "Wat de maatregelen zijn en in hoeverre mensen zich eraan houden, gaat bepalend zijn voor het aankomende griepseizoen." Hij voorspelt wederom een mild griepseizoen. "Maar we zien dat de anderhalve meter steeds slechter wordt nageleefd", voegt hij eraan toe.

Wel hebben jonge mensen weinig te vrezen voor de griep, legt hij uit. "Zij komen zelden bij een huisarts met hevige griepklachten." Daarom wil de arts benadrukken dat hij, als er geen coronavirus was, 'luid en breed' voor het griepseizoen kiest ,in plaats van voor afstand houden.

"Ik houd mijn hart vast."

Nu dat coronavirus er wel is, pleit hij toch voor enige voorzichtigheid. "Als we de maatregelen loslaten, komen er ook meer griepgevallen. Dan moeten we oppassen dat het, in combinatie met de ziekenhuisbezetting door corona, niet tot een te hoge bezetting op de intensive care leidt. Dat kunnen ziekenhuizen nu echt niet gebruiken. Ik houd mijn hart vast."

Hij hoopt daarom dat, wie ervoor in aanmerking komt, kiest voor de griepprik.

De Oosterhouter ziet, zo lang de maatregelen nog gelden, minder mensen met luchtwegklachten in zijn praktijk. Dat herkent Hendriksen: "Iedereen die klachten heeft, moet eerst getest worden. Vroeger liepen zij voor doktershulp zo de praktijk in, dit jaar is dat anders."

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.