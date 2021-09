Konijnen en vogels in extreem vervuild gebouw: 'Centimeters poep op grond'

Een zeer vervuild hok (foto: Dierenbescherming). vergroot

Ruim 20 konijnen, 27 parkieten en 12 duiven zijn in beslag genomen door de Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming (LID). De dieren werden gevonden in een extreem vervuild pand in de gemeente Sint-Michielsgestel. "De konijnen zaten op centimeters van hun eigen uitwerpselen", zo was de omschrijving van de inspecteur.

De dieren zijn vorige week woensdag in beslag genomen, maar het nieuws is pas deze week bekendgemaakt. De politie kreeg een tip over een extreem vervuild gebouw bij een huis. De wijkagent en een inspecteur vonden tot hun schrik 'een smerige ruimte vol extreem vervuilde hokken en kooien'.

"Centimeters uitwerpselen op de bodem."

"Zo erg zien we bijna nooit", weet woordvoerder Dik Nagtegaal van de Dierenbescherming. "De dieren zagen er gelukkig wel gezond en goed doorvoed uit." Dat viel over de huisvesting niet te zeggen. "Letterlijk centimeters uitwerpselen op de bodem, stof in de lucht en spinnenwebben aan de kooien."

Volgens de LID heeft de eigenaar van het pand de kans gekregen om de boel schoon te maken, maar dit heeft hij niet goed genoeg gedaan. Hij heeft alleen 'een soort van begin' gemaakt met opruimen. Daarom zijn alle dieren in beslag genomen, zodat een betere plek voor ze kan worden gezocht.

Om welk adres het precies gaat, is niet bekendgemaakt. Ook is nog onduidelijk of de eigenaar straf krijgt en of hij zijn dieren ooit terugkrijgt. Nagtegaal: "Dat moet het OM gaan bepalen."

